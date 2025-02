Morando invoca passado para encobrir o presente

No dia em que o Diário revelou a informação de que ele deixou, ao menos, R$ 274 milhões em boletos atrasados para o sucessor, Marcelo Lima (Podemos), pagar, o ex-prefeito de São Bernardo Orlando Morando (sem partido), atual secretário de Segurança Urbana da Capital, foi às redes para relembrar que em 2019, sob seu comando, o município foi reconhecido com nota A+ pela Caixa, o melhor índice da história da cidade e de todo o Grande ABC. Só se esqueceu de mencionar que, por causa do desacerto financeiro promovido no último quadrimestre de sua gestão, mesmo tendo vendido boa parte do patrimônio público para fazer caixa, São Bernardo caiu da avaliação B para a C e, consequentemente, perdeu o selo de bom pagador que havia conquistado no Tesouro Nacional.

Bastidores

Saúde

Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma estatal federal, o ex-secretário de Saúde de São Bernardo Arthur Chioro (foto) é cotado para assumir o Ministério da Saúde, em substituição a Nísia Trindade, que caiu em desgraça com o presidente Lula por causa da demora em lançar o programa Mais Especialidades. O nome principal para o posto é o de Alexandre Padilha, mas Chioro, que já ocupou a Pasta no governo de Dilma Rousseff nos anos 2014 e 2015, corre por fora, com o apoio do colega Rui Costa (Casa Civil).

Truco

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) fez insinuação grave contra o colega Atila Jacomussi (União Brasil), prefeito de Mauá de 2017 a 2020. Ao visitar o atual chefe do Executivo mauaense, Marcelo Oliveira (PT), citando os R$ 7 milhões em emendas que encaminhou à cidade, o parlamentar petista parabenizou o anfitrião por recuperar a saúde financeira do Paço, que teria sido “roubado” pelo antecessor, o unionista.

DNA

Carlos Massa, o apresentador Ratinho do programa de TV, esteve ontem pela primeira vez em São Caetano, onde almoçou com o prefeito Tite Campanella (PL) em uma tradicional padaria da cidade. “Na campanha, pedi voto para ele porque todo mundo falava muito bem. Tinha certeza de que era um cara bom. Acertei na mosca”, declarou o showman, que é pai de Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná e cotado para disputar a Presidência da República em 2026.

Pito

Defensora do movimento que invadiu prédio particular na Rua José Benedetti, no bairro Cerâmica, em São Caetano, a vereadora Bruna Biondi (Psol) levou uma descompostura de uma munícipe por desconsiderar que a ocupação ilegal causa transtornos aos alunos do colégio de ensino fundamental que funciona em frente ao imóvel. “Qual o seu pensamento sobre a mãe de família que perdeu seu dia de trabalho hoje porque o filho não pôde ir pra escola?”, questionou Carla Bolognino.

Mata Hari

Dirigentes do PT de Diadema se reuniram no fim de semana para discutir diretrizes que devem ser seguidas pelos militantes durante a gestão do prefeito Taka Yamauchi (MDB), de oposição à agremiação. Um dos assuntos em pauta foi o comportamento do vereador petista Jeferson Leite, cuja cúpula partidária interpreta como sendo mais governista do que os próprios integrantes da base. Ao ser enquadrado pelos pares, o legislador aduziu que acompanha de perto os passos do emedebista, com quem está quase sempre junto, para fiscalizar com mais propriedade os atos da administração – uma prerrogativa constitucional do cargo, declarou. O argumento foi classificado como desculpa esfarrapada. Nos bastidores da política diademense, Jeferson Leite já ganhou a alcunha de “primeira-dama”.