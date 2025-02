Após crise, abastecimento de água é normalizado em São Bernardo, diz Sabesp

Após crise hídrica, o abastecimento de água em São Bernardo está normalizado, afirmou a Sabesp no início da tarde desta sexta-feira (21) durante reunião no Paço. O município enfrentou nas últimas semanas uma série de interrupções do serviço que afetou diversos imóveis residenciais e públicos, incluindo escolas e unidades de saúde, sendo os bairros do Grande Alvarenga e Montanhão os mais impactados.

Para mitigar os danos e restabelecer o serviço, a Prefeitura de São Bernardo criou na quinta-feira (20) um comitê de crise com representantes da Sabesp, de diversas secretarias, além de parlamentares. A iniciativa foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial do Município, e apesar de o abastecimento ter sido normalizado, o prefeito Marcelo Lima (Podemos) disse que o grupo não será descontinuado e seguirá monitorando a situação na cidade.

Segundo afirmou a Sabesp, o desabastecimento foi provocado por uma manutenção na Estação de Tratamento Rio Grande, que abastece além de São Bernardo os municípios de Santo André e Diadema. Como medida emergencial, o Paço são-bernardense disponibilizou mais de 40 caminhões-pipas para abastecer escolas e equipamentos de saúde, que, segundo o prefeito, não tiveram o serviço paralisado por falta de água.

Marcelo Lima informou que deve solicitar ressarcimento a Sabesp pelos gastos públicos empenhados durante o desabastecimento no município. “Assim como os moradores, a Prefeitura também é cliente da Sabesp. Não medimos esforços para gastar o que foi necessário para auxiliar a população que estava sem água. No dia 25 teremos uma reunião aqui (no Paço) e iremos realizar um levantamento para identificar o total de recursos municipais investidos, que eram de responsabilidade da companhia, além de possíveis prejuízos nos equipamentos públicos, para solicitar o ressarcimento”, explicou o chefe do Executivo.

