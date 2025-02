Marcelo Lima envia caminhão-pipa para Grande Alvarenga e cobra Sabesp

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), esteve na noite dessa quarta-feira (19) na EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Arlindo Miguel Teixeira, no Grande Alvarenga, para acompanhar o reabastecimento da caixa d'água da escola diante da crise hídrica que afeta o município. O chefe do Paço criticou a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) e reforçou que a Prefeitura tem atuado para minimizar os impactos da falta d'água na cidade.

"Vim à EMEB Arlindo Miguel Teixeira para reabastecer a caixa d'água e garantir aula normal amanhã. Não aceitaremos essa situação da Sabesp!", afirmou o prefeito, destacando que a escola, a maior da cidade, só tem água para mais três horas de funcionamento nesta terça-feira.





Segundo Marcelo Lima, os caminhões-pipa da Prefeitura estão sendo mobilizados para atender tanto unidades de ensino quanto unidades de saúde. "Hoje tive contato vindo para o Alvarenga. Os caminhões-pipa da Prefeitura estão abastecendo as Unidades de Saúde e, ao mesmo tempo, as unidades de educação. Todas as unidades que estão com problema, estamos fazendo o abastecimento pela Prefeitura", disse.

O prefeito anunciou a criação de um comitê de crise para tratar da situação e afirmou que novas medidas serão adotadas para pressionar a Sabesp a restabelecer o fornecimento regular de água na cidade. "Este problema está na cidade inteira, a Sabesp faltando com respeito com a população de São Bernardo. Criamos um comitê de crise hoje e amanhã vamos fazer uma nova reunião, vamos começar a tomar atitudes", reforçou.





A reportagem entrou em contato com a Sabesp para solicitar um posicionamento e não obteve retorno até o fechamento da matéria. O texto será atualizado caso a empresa se manifeste.