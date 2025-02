Marcelo Lima aproveita visita de ministra e pede UBSs e ambulâncias

A ministra da Saúde, Nísia Andrade, esteve nesta segunda-feira (17) em São Bernardo, onde acompanhou o prefeito Marcelo Lima (Podemos), a primeira-dama e presidente do Fundo de Solidariedade, Zana Lima, o secretário Municipal de Saúde, Jean Gorinchteyn, em tour pelo Hospital de Clínicas Municipal. A visita também foi acompanhada pelo prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), que aproveitou para trazer demandas da cidade para o governo federal.

De São Bernardo a ministra seguiu para Mauá, onde lança PMAE (Programa Mais Acesso a Especialistas). O governo federal já destinou cerca de R$ 800 mil para São Bernardo e Diadema, a fim de custear o programa. O PMAE garante recursos para as secretarias estaduais e municipais de saúde, tendo como foco tornar o acesso do paciente às consultas e exames especializados o mais rápido possível e menos burocrático.

Marcelo Lima também aproveitou a visita e apresentou uma série de pedidos a Nísia, dentre os quais ampliação de leitos, tomógrafo, mamógrafo, construção de três novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), novas ambulâncias e um “odonto móvel”, para levar atendimento para bairros mais afastados da região central. Os pleitos do município somam R$ 97,4 milhões.

“Pedimos mais recursos para custeio, temos alguns leitos que não estão cadastrados no SUS (Sistema Único de Saúde), no Hospital da Mulher. Fizemos pedido formal de um PET Scan (tomógrafo), mais unidades básicas de saúde, ainda temos problemas de demanda, e também por meio do Novo PAC, trazer ambulâncias para São Bernardo. Então deixo de pagar as ambulâncias, que são por contrato de locação, para que a gente possa ter a frota completa da própria cidade, com apoio do governo federal”, destacou o prefeito.

Ao Diário, Jean Gorinchteyn afirmou que todos os pleitos do município devem ser contemplados pelo governo federal. “Pelo que senti, todos virão. Perguntamos (à ministra) sobre o prazo, e ela nos tranquilizou que está levando os ofícios e que as reuniões entre o ministério e a Secretaria Municipal da Saúde começarão em breve”, pontuou.

A ministra convocou a cidade para participar de Mutirão de Cirurgias a partir de março, convite aceito de pronto, segundo o secretário de Saúde. São Bernardo já deu start para acabar com a fila de espera por procedimentos cirúrgicos, bem como para consultas por especialidades, que chega a quatro anos., com a Caravana da Saúde.

Nísia destacou ainda que a visita busca aproximar o governo federal de São Bernardo, e ressaltou a iniciativa do Programa Caravana da Saúde como planejamento para reduzir o tempo de espera e, assim, humanizar os atendimentos, quando citou como desumano longos períodos de fila para exames e cirurgias e consultas.

“O diálogo com o Ministério da Saúde vai ajudar neste processo de resolver as filas e atender as pessoas de maneira humanizada e com qualidade”, complementou Gorinchteyn.

