Ministra da Saúde, Nisia Trindade inicia agendas no Grande ABC

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, chegou a São Bernardo para cumprir uma série de agendas no Grande ABC. Ela chegou ao Hospital de Clínicas da cidade, onde foi recebida pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos) e pelo secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, além de outras autoridades, para uma visita ao local.

Nesta segunda-feira (17), a ministra da Saúde, Nísia Trindade, cumpre agendas no Estado. Na Capital, ela visitou o Hospital São Paulo, onde inaugurou uma Nova Unidade de Emergência Referenciada, além de visitar os setores de Pesquisa Clínica e de Internação do Hospital do Rim.

No Grande ABC, além da visita ao Ambulatório de Especialidades do Hospital das Clínicas de São Bernardo, logo após, na cidade de Mauá, se reúne com o prefeito Marcelo Oliveira (PT) e com secretários municipais, e visita à Unidade de Oncologia do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini /FUABC (Fundação do ABC).

