São Bernardo promete zerar filas na saúde até 1º de julho

Lançado em 25 de janeiro, o Programa Caravana da Saúde já realizou 4.259 exames de ultrassom (2.315) e tomografia sem contraste (1.944). Os números correspondem a 39% e 65%, respectivamente, da demanda represada de pessoas que estão na fila de espera há meses no sistema municipal de saúde de São Bernardo. O objetivo do mutirão é zerar até o final do mês as filas para a realização destes exames.

O secretário de Saúde de São Bernardo, o médico Jean Gorinchteyn, disse que o plano de governo do prefeito Marcelo Lima (Podemos) é, na verdade, zerar todas as filas da saúde, não somente de exames, mas também de consultas e cirurgias, até 1º de julho. Neste sábado (15) e domingo (16), uma nova etapa do Programa Caravana da Saúde vai mobilizar sete equipamentos de saúde para realizar 8.008 consultas e 1.632 consultas cirúrgicas, além de 250 cirurgias.

“Temos uma demanda represada de 40 mil consultas com especialistas, 50 mil exames e mais de 5 mil cirurgias. Queremos deixar os hospitais para emergências e não comprometê-los com mais exames”, afirmou Gorinchteyn.

Uma das pacientes que estão há meses na fila de espera é a alimentadora de produção Elieuda Souza, 51 anos, que agora conseguiu finalmente fazer uma tomografia de sua coluna. “Estou há cinco meses esperando. Sinto muita dor na coluna. Meu trabalho é cansativo, fico o dia todo em pé e pego peso. Ainda bem que não é um caso de vida ou morte, senão teria morrido na fila esperando pelo exame”, disse a paciente, que agora poderá retornar ao médico com os exames solicitados.

A dona de casa Darcy dos Santos Gomes, 71, e o azulejista Janderson Martins, 45, aguardavam desde novembro do ano passado. Darcy fez uma tomografia do crânio. “Tenho tido muitos episódios de esquecimento. Estou preocupada porque estou esperando há um tempo para fazer o exame e saber o que tenho”, desabafou.

Martins também espera ansiosamente por uma resposta para suas dores. “Tenho dores na cervical e tórax. Como sou grande, acabo não tendo uma boa postura e o médico disse que preciso fortalecer os músculos. Mas sem o resultado dos exames não posso começar a fazer exercícios”, contou.

LOCAIS

As carretas seguem realizando exames com hora marcada até 24 de fevereiro, de segunda a segunda, das 7h às 19h. A carreta da tomografia está na Vila São Pedro, na rua ao lado da UPA da Rua do Oleoduto. Já a carreta da ultrassonografia está no estacionamento da UPA Alvarenga, que fica na Estrada dos Alvarengas, 5779. São ofertados em torno de 160 ultrassons e 130 tomografias sem contraste ao dia.

O mutirão de consultas e cirurgias vai se repetir nos demais finais de semana, até a fila zerar, de acordo com o secretário de Saúde. Os atendimentos ocorrerão, simultaneamente, em sete equipamentos de saúde: a Policlínica do Centro, o Hospital de Clínicas, o Hospital Municipal de Olhos, o Centro Especializado de Reabilitação (CER IV) e os três Centros de Especialidades Odontológicas.

Todos os departamentos da Secretaria de Saúde estão designados para atuar nesta grande mobilização de atendimentos. “Na Policlínica os pacientes já saem com exames especializados. Não vamos acumular essas pessoas no sistema de saúde. Queremos garantir um atendimento humanizado. Há pessoas aguardando há mais de um ano neurologia infantil, isso não pode acontecer. A fila de hematologia, por exemplo, passa de dois anos”, conta o secretário.

A carreta itinerante da mamografia segue pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, realizando exames agendados e demanda espontânea para mulheres de 50 a 69 anos, que não precisam agendar ou ter pedido médico. Nos dias 17 e 18, a carreta estará na UBS Orquídeas (Estrada do Poney Club, 1.400), 19 e 20 na UBS Silvina (Av. Marquês de Barbacena, 85), 21 na UBS Pauliceia (Rua Miragaia, 834) e de 24 a 28 na Praça da Matriz, no Centro.