Veja horóscopo desta sábado (22) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

A Lua continua em sua companhia o dia todo e dará um baita incentivo para o sabadão ser do jeito que você gosta e espera. Seu jeito alegre, otimista e bem-humorado vai dar as cartas na maior parte do tempo e o período será perfeito para fazer o que tiver vontade. No amor, a noite será mais propícia para o chamego.

COR: MAGENTA

PALPITE: 10, 54, 25

Você tende a curtir bons momentos em seu canto e o sábado será indicado para cuidar das suas coisas. Só não baixe a guarda no final da tarde, quando tensões e mal-entendidos podem rolar. Em compensação, a Lua desembarca em seu signo e promete blindar os assuntos amorosos.

COR: VERMELHO

PALPITE: 36, 46, 34

O cenário é propício para alcançar grandes feitos, realizar seus planos e faturar, mesmo porque seu espírito empreendedor vai ficar de plantão neste sabadão. As amizades também estarão animadas e o período é ideal para marcar rolês e encontros. Porém, no romance, o clima é de altos e baixos.

COR: AMARELO

PALPITE: 36, 18, 39

Os ventos sopram ao seu favor hoje trazendo vitalidade abundante na saúde e muito pique, mas essa energia toda pode dar uma caidinha no final da tarde. Por isso, evite se sobrecarregar. No departamento amoroso, os movimentos animam o sabadão com boas surpresas.

COR: AZUL

PALPITE: 21, 27, 57