Veja horóscopo desta sábado (22) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

A Lua passa o dia em seu paraíso e garante um sabadão sortudo, alegre e bem animado pela frente, minha consagrada! Aproveite as vibes positivas para ir atrás daquilo que vem desejando porque hoje tá tranquilo, tá favorável. Para melhorar, seu charme estará irresistível nos assuntos amorosos.

COR: VIOLETA

PALPITE: 03, 48, 54

O dia deve render bastante ao cuidar dos assuntos do seu ninho e os parentes estarão a postos para dar uma força, incluindo perrengue de trabalho. No departamento do coração, a segurança deve aumentar e você pode até pensar em planos mais positivos sobre o futuro.

COR: AZUL-ESVERDEADO

PALPITE: 49, 50, 04

Com uma comunicação ainda mais cativante, hoje você vai buscar companhia, librianjo! Estudos e tarefas que dependam de inteligência e energia mental vão render ao máximo. Mas o astral não será o mesmo à noite e bagacinhas podem rolar nos assuntos do coração.

COR: AZUL-MARINHO

PALPITE: 26, 42, 51

Se depender das influências astrais, seu sábado tem tudo para ser proveitoso, lucrativo e produtivo, bebê! Mas, convém ligar o radarzinho no final da tarde porque a vontade de gastar e esbanjar com diversão pode falar mais alto do que o bom senso. No território amoroso, conversas descontraídas embalam o fim do dia.

COR: AZUL

PALPITE: 54, 03, 18