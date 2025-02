Veja horóscopo deste sábado (22) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Um passeio com pessoas queridas deve proporcionar grandes alegrias e tudo indica que hoje você não terá parada. Aproveite o pique para dar um chega pra lá na rotina. No departamento amoroso, atenção redobrada com tretas pequenas que podem se tornar problemão.

COR: PRETO

PALPITE: 24, 53, 26

Os interesses materiais continuam concentrando as atenções no sabadão, mas hoje você tem tudo para sair no lucro, consagrada! Aborrecimentos não estão descartados e podem ter relação com pessoas do seu círculo social. Na vida amorosa, sua seducência e sensualidade vão fazer sucesso.

COR: LILÁS

PALPITE: 14, 05, 22

Seu dom para se relacionar e interagir com os outros está em alta. Há chance de alcançar conquistas que devem beneficiar a todos, mas procure agir rápido, pois o clima vai dar uma guinada ao entardecer e contrariedades não estão descartadas. O astral vai balançar e nem o amor pode ficar livre de bagacinha.

COR: CREME

PALPITE: 14, 60, 50

Hoje a Lua despeja energias generosas para sua saúde e revela que sua vitalidade física e mental deve ficar no topo. Aproveite a cota extra de disposição para correr atrás dos seus interesses. Evite sair da rotina e valorize a companhia de pessoas queridas. O romance será o centro das suas atenções à noite.

COR: ROXO

PALPITE: 36, 54, 18