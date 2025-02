Obituário - 24 de fevereiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Genyra de Carvalho, 95. Natural de Atibaia (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Darcy Marina Alves do Couto, 80. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia em Utinga, Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Cândido Puertas Arroyo, 78. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

David Francisco de Lima, 73. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniel de Souza, 45. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Inez Ribeiro, 66. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Guilhermina, em Praia Grande (SP). Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Leonardo Emmanuel Torres, 36. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Gestor de vendas. Dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Francisco de Assis Morais, 76. Natural de Santa Cruz do Piauí. Residia no Centro de São Caetano. Dia 19. Cemitério Raimundo Pimentel.

