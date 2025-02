Em obras, Linha-10 da CPTM terá mudanças na operação neste fim de semana

Os passageiros que utilizam as linhas de trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (22) e no domingo (23) para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea. No Grande ABC, os moradores também serão impactados, já que a Linha 10-Turquesa terá internvenções.

No Serviço 710 as alterações ocorrem no domingo: das 9h às 18h nas Estações Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, na Linha 10-Turquesa, os trens utilizarão apenas a Plataforma 2. A mudança é necessária para que a MRS, operadora de carga que compartilha vias com a CPTM, realize obras na via, como a substituição de dormentes e vigotas.

Na Linha 12-Safira, a partir das 23h30 de sábado até às 08h de domingo e das 22h à meia-noite, os trens utilizarão apenas a Plataforma 2 das Estações Jardim Helena-Vila Mara e Jardim Romano. Neste período será feita a revisão geral de um novo travessão (que permite a transição de uma composição de uma via para outra).

Ainda no sábado, a partir das 21h e até às 08h de domingo, os trens do Expresso Aeroporto iniciam e encerram suas viagens na Estação Luz. A mudança é necessária para a continuidade das obras da subestação do Memorial da América Latina, que permitirá que a Linha 11-Coral opere a partir de Palmeiras-Barra Funda de maneira definitiva.

Já na Linha 11-Coral, assim como tem ocorrido todos os domingos, entre 10h e 15h, ocorre a operação assistida para viagens dos trens entre Estudantes e Palmeiras-Barra Funda.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

