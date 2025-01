Projeto prevê mais 9 estações de trem em Santo André até 2040

Santo André deve ganhar mais nove estações de trem até 2040. A previsão é que as novas paradas integrem a futura linha 14-Ônix da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que ligará o Grande ABC a Guarulhos e ao Centro da Capital, passando por bairros da Zona Leste, fazendo interligação com a Linha10-Turquesa. As futuras estações no município andreense serão: Jardim Irene, Vila Luzita, Macedo Soares, Miguel Couto, Estádio, ABC, Jardim Sorocaba, Hospital da Mulher/Cidade dos Meninos e Parque Oratório/Nevado.

O secretário de Investimentos e Parcerias do governo do Estado, Rafael Benini, e o diretor de assuntos corporativos, Augusto Almudin, apresentaram ontem o projeto de reestruturação aos prefeitos Gilvan Junior (PSDB), de Santo André, e Marcelo Oliveira (PT), de Mauá. O investimento previsto é de R$ 18, 8 bilhões, sendo R$ 5,9 bilhões destinados para Linha 10-Turquesa e R$ 12,8 bilhões para futura Linha 14-Ônix, por meio de PPP (Parceria Público-Privada), com prazo de concessão de 31 anos.

A expectativa é que 776 mil passageiros sejam atendidos diariamente nos dois trechos a partir de 2040. O projeto prevê a construção de 27 estações e quatro pátios (Utinga e Capuava- Linha 10 e Grande ABC e Jardim Helena-Linha 14), reconstrução de seis paradas (Juventus-Mooca, Ipiranga, Utinga, Prefeito Saladino, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), além de modernização de passarelas e viadutos.

Segundo a Secretaria, o projeto está em fase de estudos técnicos, econômicos e ambientais. Em fevereiro, a Pasta afirmou que será realizada a consulta pública, acompanhada de audiências para apresentação do projeto à sociedade civil. O lançamento do edital está previsto para o terceiro trimestre de 2025, com o leilão programado para ocorrer no quarto trimestre.

As intervenções na Linha 10- Turquesa devem ocorrer a partir de 2026. Com a construção de quatro novas estações, o modal ferroviário ganhará mais 2 km de extensão, totalizando 39 km ao todo. A demanda diária prevista é de 564 mil passageiros por dia em 2040.

Os dois serviços expressos que contemplam a região também deverão receber investimentos de reestruturação e modernização. Serão contemplados os expressos Linha 10, que opera desde 2016 e conecta Santo André ao Tamanduateí, com parada na estação São Caetano, e o Expresso de Paranapiacaba, que desde o ano passado liga a estação da Luz à Vila Ferroviária, com parada na estação Prefeito Celso Daniel-Santo André.





ESTAÇÃO ABC

A nova estação ABC ficará localizada na antiga Parada Pirelli, desativada em 2006, e vai fazer interligação da linhas 10-Turquesa com a futura 14-Ônix. O investimento previsto para construção da futura estação é de R$ 251 milhões, com acesso pela via projetada junto à Avenida Alexandre de Gusmão.

A construção da parada foi anunciada em abril de 2024, durante visita de Tarcísio de Freitas (Republicanos) à Feira da Fraternidade, no aniversário de Santo André. Na ocasião, o governador autorizou a elaboração dos projetos para a construção da estação na Linha 10- Turquesa, mencionou a possibilidade de interligação com a futura Linha 14-Ônix e disse que a iniciativa buscava atender uma demanda antiga da população da região.





METRÔ

De acordo com a Prefeitura de Santo André, na reunião de ontem os representantes do governo paulista confirmaram a chegada da Linha 20-Rosa do metrô até a Estação ABC/Pirelli, da CPTM, e também garantiram o início das obras do metrô pelo município.

A futura linha do Metrô é um projeto que pretende conectar Santo André à zona Oeste da Capital, passando por São Bernardo. O ramal terá extensão de 33 km, com 24 estações, das quais outras seis serão no Grande ABC – Santo André, Portugal e Príncipe de Gales, na cidade andreense; e Afonsina, Rudge Ramos e Taboão-Paulicéia, em São Bernardo.

“Santo André terá um ganho enorme com a extensão da Linha 20 do metrô até a Estação ABC/Pirelli. O governo do Estado vai lançar modelo de concessão nesse formato e, em seguida, dará início às audiências públicas ainda em 2025. É uma conquista importante que teve ampla participação da deputada estadual Ana Carolina Serra nas articulações junto ao governo do Estado”, destacou Gilvan.