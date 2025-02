Roda-gigante chega à Vila São Pedro neste fim de semana em São Bernardo

O Programa Viva SBC, lançado no início de fevereiro pelo prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), chega a mais uma região do município: a Vila São Pedro. Com as mesmas características dos equipamentos instalados na Praça Giovani Breda e no Paço Municipal, a roda-gigante da Vila São Pedro tem 22 metros de altura e 16 cabines com 4 lugares, sendo uma adaptada para pessoas com deficiência. A atração permanecerá no Crec Vila São Pedro entre os dias 22 de fevereiro e 15 de março.

“É o Viva SBC percorrendo os bairros, uma ação descentralizada para levar atividades de lazer para a população. As rodas-gigantes são um sucesso e é uma alegria ver tanta gente se divertindo e também contribuindo com alimentos para o Fundo Social”, ressaltou o prefeito Marcelo Lima. A roda-gigante, instalada na Área Verde no dia 1º de fevereiro, se despediu da Praça Giovani Breda nesta quinta-feira (20). Em último balanço, 26,7 mil pessoas fizeram o passeio nas alturas desde a chegada do equipamento no local. No local, foram 2,3 toneladas de alimentos não perecíveis doados para o Fundo Social de Solidariedade.

Martin Farias Pereira, de 6 anos, mora no bairro Alves Dias e da janela de casa conseguia ver a roda-gigante da Área Verde. “Eu via a roda-gigante da janela da sala e queria muito andar nela. Foi muito legal e eu vou de novo”, contou o menino, entrando na fila da atração novamente, com a mãe Guadalupe Natália Farias Pereira. “Eu só consegui trazer o Martin no último dia e ele ficou encantado. Essa iniciativa da Prefeitura de trazer diversão para as crianças do bairro foi muito importante e espero que continue”, completou Guadalupe.

As crianças que aproveitaram o último dia da roda-gigante na Área Verde também se refrescaram com os picolés distribuídos para a garotada. Savannah Júlio Alves, de 7 anos, saiu da escola e pediu para a mãe levá-la para andar na roda-gigante mais uma vez. “Essa vai ser a segunda vez que eu passeio na roda. A primeira foi incrível! Depois, eu vou pegar meu sorvete”, contou Savannah.

Na Vila São Pedro, o ingresso para o passeio na roda-gigante é gratuito e a entrega de 1 kg de alimento não perecível é bem-vinda. A doação é destinada ao Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo. O Crec (Centro Recreativo, Esportivo e Cultural) da Vila São Pedro fica localizado na Rua Santo Antônio. A roda-gigante do Crec vai funcionar de segunda-feira a domingo, das 15h às 23h.

A roda-gigante do Paço Municipal permanece no Viva o Paço até o dia 9 de março. O funcionamento é de segunda-feira a quinta-feira, das 17h às 23h, de sexta-feira, das 15h às 23h, e aos sábados e domingos, das 13h às 22h. Aos finais de semana, a entrada é gratuita e a doação de 1 kg de alimento não perecível também é bem-vinda. Desde o início dos programas Viva o Paço e Viva SBC, 3,299 toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadados para o Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo. No total, 37.442 mil pessoas andaram nas rodas-gigantes do município.

