Rodas-gigantes somam doação de 1,6 tonelada de alimentos em São Bernardo

As duas rodas-gigantes de São Bernardo são sucesso na cidade e desde a inauguração, em janeiro, já atraíram 16.752 pessoas. Mas, além da diversão, os equipamentos também são instrumentos que reforçam a solidariedade, com incentivo a doações destinadas ao Fundo Social de Solidariedade do município. Aos finais de semana, a atração de 22 metros de altura, instalada no Paço Municipal, tem ingressos gratuitos mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Já a roda-gigante que está temporariamente na Praça Giovanni Breda (área verde) tem gratuidade em todos os dias de funcionamento, de segunda-feira a domingo, e as entradas também são retiradas com a troca de 1 kg de alimento não perecível.

Somente neste final de semana, dias (8 e 9), foram arrecadados 850 kg de alimentos não perecíveis nas duas rodas-gigantes da cidade. Desde que os equipamentos chegaram em São Bernardo, as doações feitas pelos munícipes somam 1.610,23 kg. A primeira-dama do município e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Zana Lima, agradeceu a contribuição de todos que destinaram 1kg de alimento não perecível, que será revertido a entidades assistenciais. “Quero expressar a minha gratidão a toda população de São Bernardo que aderiu as essas campanhas e estão participando das ações que estamos promovendo desde o início da gestão Marcelo Lima, proporcionando diversão e entretenimento para toda a população e, junto disso, arrecadando alimentos para aqueles que mais precisam”, ressaltou Zana.

Os programas Viva o Paço e Viva SBC, lançados neste início de ano pela Prefeitura de São Bernardo, comandada por Marcelo Lima (Podemos), visam trazer mais entretenimento, cultura e esporte tanto para a Esplanada do Paço Municipal quanto às regiões afastadas do Centro. A Praça Giovanni Breda, conhecida como área verde, foi a primeira a receber a programação itinerante Viva SBC, que vai percorrer diferentes bairros da cidade. O prefeito Marcelo Lima adiantou, recentemente, a proposta de ampliação do programa, antecipando que no próximo fim de semana o projeto chegará na Vila São Pedro.

As rodas-gigantes foram cedidas ao município pela iniciativa privada e não usam recursos da Prefeitura. O equipamento instalado na área verde funciona todos os dias, das 15h às 22h, e permanece no local até 20 de fevereiro. Já a roda-gigante do Paço Municipal funciona de segunda-feira a quinta-feira, das 17h às 23h, de sexta-feira, das 15h às 23h, e aos sábados e domingos, das 13h às 22h. Aos finais de semana, a entrada é gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Festival

Outra expectativa de arrecadação para o Fundo Social de São Bernardo se deu com o Festival Monstar Games Brasil, entre 8 e 9 de fevereiro, que reuniu mais de 1.000 atletas de toda a América Latina para competir em diversas modalidades de CrossFit, no Estância Alto da Serra. O idealizador do evento, PH, convidou a primeira-dama de São Bernardo, Zana Lima, para prestigiar o festival, que também contou com feira fitness, espaço gastronômico e atividades de lazer. Ao término da atividade, PH realizou a doação de 1.336,46 kg de alimentos para o Fundo Social de São Bernardo. Presidente do órgão e primeira-dama, Zana recebeu a doação, pesou os alimentos junto ao idealizador do festival e agradeceu ao ato de solidariedade.

“Fui convidada para participar deste evento maravilhoso organizado pelo PH, que movimentou a nossa cidade com entretenimento e trouxe renda para o município. Recebemos pessoas de todo Brasil e até de fora do País”, frisou Zana. “Agradeço ao PH por esse ato dele de amor, carinho e solidariedade ao próximo. Ele nos convidou enquanto Fundo Social de São Bernardo e doou os alimentos que arrecadou. Então, fico muito honrada em saber que isso partiu dele. Estou muito contente e espero que venham muitos outros eventos para São Bernardo, que as pessoas possam participar e aderir a essas doações que vão fazer toda diferença na nossa cidade”, acrescentou.