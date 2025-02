Ana Hickmann se pronuncia após perito confirmar assinatura em documento

Mais um capítulo da batalha judicial de Ana Hickmann desde seu divórcio de Alexandre Correa se deu nesta quinta-feira, dia 20. Agora um laudo pericial teria confirmado a autenticidade da assinatura da apresentadora nos documentos relacionados ao empréstimo de 730 mil reais com o Banco Daycoval. Ana, no entanto, afirmou não ter conhecimento sobre a negociação.

Através dos advogados, a ex-modelo se pronunciou acerca do processo que tramita na Justiça entre ela, seu ex-marido e a instituição financeira.

A análise foi realizada por um perito designado pela Justiça, depois que Hickmann alegou que Alexandre teria falsificado a assinatura em contratos financeiros. Em nota, a assessoria de imprensa da artista afirma que o laudo ainda não foi homologado pelo juiz e pode ser revisto.

Veja o comunicado na íntegra:

A defesa de Ana Hickmann informa que o laudo pericial ainda não foi homologado pelo juiz e, caso acolhido, pode ser revisto pelos Tribunais, pois possui vários vícios em sua condução e conclusão. O material será contestado. O perito que assina o laudo está envolvido em polêmicas de supostas farsas atribuídas ao caso do Padre Julio Lancelotti, o que causa grande preocupação.

O Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) reconheceu a falsificação de 10 assinaturas da apresentadora presentes em diversos contratos, dentre eles, contratos que estão sendo discutidos judicialmente.

Além disso, um dos contratos supostamente firmados com Banco Itaú já foi periciado e a conclusão é de que as assinaturas da apresentadora são, irrefutavelmente, falsas. Não podemos esquecer que o Bradesco desistiu de prosseguir com uma cobrança contra Ana Hickmann porque reconheceu, previamente, a falsidade da assinatura.

Em outro processo, da mesma casa bancária, o juiz determinou a suspensão de todos os atos até final da apuração, diante da existência de outros laudos atestando as falsificações. Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu por prudente a suspensão de um processo do Safra até o final da decisão.

