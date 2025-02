Ana Hickmann conta quantos quilos ganhou em 2024 e revela estratégia para voltar ao peso

Ana Hickmann abriu o coração para falar sobre como está atualmente a relação dela com o corpo. Através de um vídeo publicado no YouTube na última segunda-feira, dia 17, a apresentadora revelou que engordou 16 quilos durante o ano de 2024, e deu detalhes sobre as estratégias que seguirá para reverter o ganho de peso.

- Eu ganhei, sim, muito peso no ano passado. Foram quase 16 quilos. É bastante.

Ana conta que recebe comentários de pessoas que afirmam que ela aparenta não ter engordado mais de dez quilos, no entanto, ela explica:

- Eu tenho 1,85 metros. Então, [o peso] distribui, mas o meu guarda-roupa mostrou que eu tinha saído do manequim 38 para o 42.

Durante o vídeo, a ex-modelo também relatou que cerca de três dias antes do Ano Novo foi incentivada a voltar a praticar atividades físicas sem depender de aparelhos de academia, e confessou que logo que voltou a rotina de exercícios, sentiu dificuldades.

- Meu fôlego estava horrível, eu fiquei um ano sem treinar, cardiovascular estava uma nhaca. Comecei, fiz 30 minutos. No dia seguinte eu falei: Hoje eu vou puxar um pouquinho mais, 40 minutos. No terceiro dia eu fiz 45. Aí, eu falei: Se eu consigo fazer 45, eu consigo fazer muito mais.

Assim que as férias acabaram e Ana Hickmann voltou para São Paulo, a rotina mais saudável voltou de vez. Ela relata que além dos treinos terem começado a ser mais constantes, sendo que agora ela se exercita seis dias e descansa um, a alimentação passou a ser regrada.

- Depois que as férias acabaram, nós mudamos radicalmente a alimentação em casa. Eu voltei com tudo aquilo que eu fazia antigamente, que era zero açúcar, zero farinha branca. Buscando mais saladas e verduras, com proteínas de boa qualidade. E eu percebi uma coisa, como é bom fazer isso, porque a disposição fica melhor.

A apresentadora da Record confessa que em dado momento começou a se sentir mal pelas mudanças em seu corpo, no entanto, quis dar atenção à saúde

- Eu já consegui perder uma boa parte desse peso. Tenho alguns objetivos meus pessoais, que eu não vou falar aqui... É importante a gente fazer isso tudo com qualidade e com saúde. Não existe receita de bolo para poder ser compartilhada nessas horas. E, sim, você buscar ajuda profissional para poder fazer isso da melhor forma possível. Então eu estou conseguindo cumprir os meus objetivos, e eu estou muito feliz com isso.

Outra revelação da famosa veio ao contar que, por algum tempo, deixou de investir na própria aparência por conta da falta de tempo.

- Esse ano eu voltei com tudo. Assim, a cada 15 dias eu tenho tratamento facial, uma vez por semana eu tenho um tratamento corporal, para retomar os meus cuidados. Antigamente, três vezes por semana eu fazia tratamento corporal, estava todos os dias na academia. Então, assim, era outro ritmo, muito mais intenso. Lógico, hoje eu não consigo dessa forma. Porém, não significa que eu não possa me cuidar, como eu estava fazendo. Eu larguei totalmente de mim.