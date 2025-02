Alexandre Correa pede arquivamento de ação contra Ana Hickmann

De acordo com informações obtidas pelo Portal Leo Dias, Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann pediu a extinção do processo em que cobrava uma pensão de 15 mil reais da apresentadora. No processo proferido no último dia 3, seguem as seguintes informações:

A executada [Ana Hickmann] foi condenada ao pagamento de alimentos compensatórios no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Por sua vez, o exequente [Alexandre Corrêa], ao receber os alimentos compensatórios, ficou obrigado a adimplir a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de alimentos provisórios para o filho menor, com vencimento no dia 10 de cada mês.

Ao final do documento, o empresário pede pela extinção do processo logo após a ex-esposa fazer o devido pagamento:

Alexandre Bello Corrêa, devidamente qualificado nos autos da presente ação, por sua advogada infra-assinada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a extinção do presente execução em razão do pagamento integral do débito.

O filho de Alexandre Correa e Ana Hickmann, Alezinho, sendo representado pela mãe, cobrou o pagamento de nove mil reais em pensão alimentícia, que corresponde a dois meses de pensão, no valor arbitrado de quatro mil e quinhentos reais. Ainda conforme veiculado pelo Portal Leo Dias, na última sexta-feira, dia 14, o empresário tem três dias para efetuar esse pagamento.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Alexandre alega que sequer foi notificado sobre a prisão:

- Acabei de ver na imprensa, para minha surpresa, que estão tentando pela quinta vez decretar a minha prisão. Eu desconheço os fatos, não fui notificado de nada, e esse assunto corre em segredo de Justiça.