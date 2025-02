VÍDEO: Quadrilha é presa após roubo de R$ 87 mil em loja de São Bernardo

A Polícia Civil prendeu três pessoas envolvidas no roubo de R$ 87 mil de uma loja em São Bernardo, ocorrido em 10 de fevereiro, na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro Assunção. O crime parecia ter sido executado apenas por um assaltante armado, mas a investigação mostrou que outras duas comparsas também participaram da ação naquele dia.

A vítima foi abordada dentro de seu estabelecimento comercial por um homem armado, que tentou roubar o local. Ela reagiu, e os dois entraram em luta corporal, o que fez com que o criminoso fugisse, deixando para trás o capacete que usava. Na época, policiais militares foram acionados, mas o suspeito já havia escapado.

A princípio, o caso foi registrado apenas como uma tentativa de roubo, porém, dias depois, a vítima compareceu à delegacia e informou que foram levados R$ 87 mil de seu comércio. Ela também relatou ter sofrido uma lesão no rosto, o que a impediu de registrar a queixa imediatamente após o fato.

Investigação e prisões

Os policiais do 3º DP (Distrito Policial) de São Bernardo iniciaram as diligências após o registro do crime, analisando imagens das câmeras de segurança e utilizando ferramentas de inteligência para identificar Gilvan da Silva Pantoja, de 37 anos, como um dos suspeitos. Com base nos indícios, a polícia obteve na Justiça mandados de busca e apreensão em quatro endereços, além da prisão temporária do investigado, que foi capturado nesta terça-feira (18).

Durante as buscas na casa de Gilvan, os agentes encontraram um revólver calibre 38 com numeração raspada, além de três celulares. O suspeito foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

No decorrer da investigação, os policiais identificaram a participação de duas mulheres que aparecem nas imagens das câmeras de segurança. Durante a fuga de Gilvan, enquanto uma delas recolhia o dinheiro espalhado pelo chão e o colocava sobre a bancada do estabelecimento, a outra, sem que a vítima percebesse, escondia parte das notas dentro das roupas íntimas. Com isso, Edinilza Pantoja da Silva, 41, e Railla da Silva Izidoro, 21, foram indiciadas e tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça.

