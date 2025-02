Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em São Bernardo

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (18), no bairro Cooperativa, em São Bernardo. A ação foi realizada por uma equipe do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

A prisão foi efetuada após um patrulhamento em uma região já conhecida pela comercialização de entorpecentes. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma sacola contendo mais de 200 porções de cocaína, maconha e crack, além de R$ 130 em dinheiro.



O suspeito foi conduzido ao 13º Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Baep celebra seis anos

Na última quinta-feira (13), o 6º Baep celebrou seu sexto aniversário com a Solenidade de Valorização Policial Militar. O evento reuniu autoridades civis e militares, policiais e a comunidade do Grande ABC.



Durante a cerimônia, o comandante do 6º BAEP, tenente-coronel Aramis Garcia Stalba, destacou o compromisso da tropa com a segurança da região e apresentou os resultados de 2024, incluindo 169 prisões, 50 armas de fogo apreendidas, 3.100 veículos vistoriados, 280 quilos de drogas retirados das ruas, 43 veículos recuperados e 139 foragidos da Justiça capturados.



Em entrevista ao Diário, o comandante do 6º BAEP, tenente-coronel PM Aramis Garcia Stalba, destacou o esforço contínuo da unidade para aprimorar suas condições de trabalho e alcançar melhores resultados. “Estou há nove meses no comando do batalhão, temos nos dedicado bastante e estamos tentando conquistar algumas melhorias, como horários, equipamentos e instalações. Aos poucos, estamos conseguindo esses avanços”, disse.



O evento contou ainda com homenagens a policiais, entrega de medalhas de ações especiais, honrarias de mérito e das Challenge Coins, uma moeda comemorativa da unidade. Além disso, um desfile da tropa a pé, do policiamento montado e motorizado marcou a solenidade.



Cerca de 400 pessoas prestigiaram o evento, Entre as autoridades presentes estavam o coronel Caio Marcos, comandante do CPM (Comando de Policiamento Metropolitano), e o coronel Sanches, comandante do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), representando a área de segurança. No âmbito do executivo, marcou presença a vice-prefeita de São Bernardo, Sargento Jéssica Cormick (Avante), e o vereador e secretário de Inovação e Tecnologia de Santo André, Diego Cabral (MDB). Também compareceram ao evento o deputado federal Capitão Telhada (Progressistas) e a deputada estadual Carla Morando (PSDB), além do parlamentar andreense Rodolfo Donetti (Cidadania) e são-bernardense Watanabe (PRTB).