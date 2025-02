Santos anuncia retorno de Deivid Washington por empréstimo

Em processo de reformulação do elenco campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, o Santos anunciou na tarde desta quinta-feira (20), o retorno do jovem atacante Deivid Washington. O atleta de 19 anos, campeão sul-americano sub-20 com a Seleção Brasileira neste mês, foi emprestado pelo Chelsea, da Inglaterra, e tem contrato válido com o Peixe até dezembro de 2025.

"Deivid Washington está de volta ao Santos Futebol Clube! O Menino da Vila, recém-campeão do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira, assinou contrato de empréstimo junto ao Chelsea, da Inglaterra, e chega ao Peixe com vínculo até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra", informou o clube em suas redes sociais.

O reforço é o sétimo atacante anunciado no início de temporada pelo Santos. Antes dele, a equipe contou com o retorno do ídolo Neymar, os argentinos Rollheiser e Barreal, e também Thaciano, Gabriel Verón e Tiquinho Soares. Além das contratações, Soteldo, emprestado ao Grêmio no último ano, também integra o elenco atual. O time ainda conta com atletas como Willian Bigode e Julio Furch, que ainda não têm o futuro definido.

Negociado e vendido em agosto de 2023, Deivid Washington tinha apenas 16 jogos e dois gols marcados pelo Peixe antes de partir para a Inglaterra. No Chelsea, o atacante teve apenas três oportunidades em campo no time profissional, e volta para o Alvinegro com concorrência acirrada para uma posição entre os titulares.

"Cheguei ao Santos com 11 anos e senti orgulho de ser um Menino da Vila. Me despedi mais cedo do que imaginava, mas continuei sentindo o carinho da nação santista. Assim como meu ídolo (Neymar) deixei um recado no armário antes de partir, dizendo que voltaria. Escrevi isso porque tinha certeza que algum dia viveria mais histórias com o manto sagrado. O DVD, o ‘Presida’ está de volta", afirmou o jogador em vídeo divulgado pelo clube para anunciar a contratação.

O atacante já está integrado ao elenco santista, e deve reforçar o time treinado por Pedro Caixinha no restante do Campeonato Paulista. Neste momento, a equipe da Baixada é líder do Grupo B no Estadual, com 15 pontos, e joga a última rodada da fase de grupos no próximo domingo (23), contra a Inter de Limeira, às 18h30.

