São Bernardo FC pode confirmar na Capital a vaga no mata-mata

A boa campanha do São Bernardo FC na primeira fase do Paulistão pode ser recompensada nesta quinta-feira (20). Basta um ponto no jogo contra a Portuguesa para o time confirmar a vaga antecipadamente nas quartas de final. A bola vai rolar na Arena Pacaembu a partir de 21h35.

Com a segunda melhor campanha geral e a liderança do Grupo D, com 22 pontos, o Tigre não poderá mais ser alcançado pelo Palmeiras, terceiro colocado da chave, com 17 pontos, em caso de vitória ou empate na noite desta quinta, e confirmará seu lugar no mata-mata.

O Aurinegro não poderá contar com o lateral-esquerdo Pará, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Com a vaga aberta, Arthur Henrique deve ser o escolhido do técnico Ricardo Catalá para o time.

