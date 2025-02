S.Bernardo FC bate Guarani e fica perto da vaga nas quartas

O São Bernardo FC ficou mais perto da vaga nas quartas de final do Paulistão ao derrotar o Guarani, por 1 a 0, neste domingo, no Estádio 1º de Maio. O resultado garantiu ao Tigre a liderança isolada do Grupo D, com 22 pontos, três a mais do que vice-líder Ponte Preta e a seis do Palmeiras, que ainda atuará pela décima rodada da fase de classificação.





A equipe do Grande ABC ocupa também a vice-liderança geral da competição, atrás apenas do Corinthians, primeiro colocado também do Grupo A, com 26 pontos. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Guilherme Queiroz, aos três minutos do segundo tempo. Foi o sétimo triunfo do Tigre na competição, na qual tem ainda um empate e duas derrotas.





O São Bernardo FC volta a campo na quinta-feira, às 21h35, na Arena Pacaembu, para enfrentar a Portuguesa. Já o Guarani vai encarar o Velo Clube, às 19h de quarta-feira, em Campinas.