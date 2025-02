Veja horóscopo desta sexta-feira (21) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Vênus, que segue em sua companhia e forma aspecto super positivo com a Lua, vão iluminar os seus caminhos e anunciam gratas surpresas na vida pessoal, principalmente no amor. Porém, o clima não será o mesmo nos outros setores e tensões podem marcar presença no trabalho, nos estudos e nos interesses financeiros.

COR: AMARELO

PALPITE: 32, 53, 50

A bruxa tá solta entre os astros e a recomendação é agir com prudência, especialmente ao lidar com dinheiro. Muita calma nessa hora para não entrar em continhas novas nem se envolver em transações que não conhece direito. Nos assuntos do coração, você vai sextar com boas vibes e poderá curtir um clima de grande acolhimento.

COR: PRETO

PALPITE: 51, 60, 33

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta sexta-feira (21) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

A Lua abre o dia em sintonia com Vênus e garante que você vai sextar de bem com a vida e com o mundo. Ao longo do dia, o astral vai ficar bem tenso e aborrecimentos com a carreira e os interesses profissionais podem colocar você em rota de colisão com as pessoas do seu convívio, inclusive com o par romântico.

COR: LILÁS

PALPITE: 07, 02, 61

As demandas de trabalho não serão poucas e você vai sextar com confiança e disposição de sobra para batalhar pelos seus interesses. Também não é um momento muito adequado para realizar mudanças ou começar coisas diferentes. Na paixão, o dia começa animado, mas depois o astral fica instável e nem tudo pode fluir como espera.

COR: AZUL-MARINHO

PALPITE: 51, 08, 44