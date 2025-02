Veja horóscopo desta sexta-feira (21) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Surpresinhas deliciosas podem marcar presença nos assuntos do coração e você deve mandar muito bem. Agora, apesar do sucesso, altos e baixos estão previstos neste período e nem tudo pode rolar como espera. Também não convém marcar touca em matéria de grana porque as instabilidades vão rondar as suas finanças.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 32, 53, 23

A Lua amanhece em paz com Vênus e garante que o astral tá on para cuidar dos interesses domésticos e financeiros. Acessos de nervosismo e confrontos podem tumultuar suas relações e hoje não será tão fácil entrar em acordo com os outros. O amor atravessa uma fase de altos e baixos.

COR: ROSA

PALPITE: 33, 31, 42

LEIA MAIS:

Veja horóscopo desta sexta-feira (21) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Os momentos no amor serão deliciosos e as portas do diálogo estarão abertas para resolver qualquer parada. Porém, não deixe o serviço acumulado mexer com o seu humor ou derrubar sua energia. A boa notícia é que você pode e deve se valer da sua gentileza, boa lábia e diplomacia para se entender melhor com todos.

COR: VERDE

PALPITE: 08, 06, 44

Os astros incentivam a pegar firme no trabalho para ver a cor do dinheiro e os frutos dos seus esforços virão para o seu bolso. O problema é que o desejo de gastar vai bater pesado e a grana pode entrar e sair com a mesma facilidade do bolso. Também é bom ligar o radar e maneirar nas cobranças para evitar tretas na paixão.

COR: VERDE

PALPITE: 23, 42, 51