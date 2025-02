Veja horóscopo desta sexta-feira (21) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

A Lua segue toda linda em seu signo e sorri para Vênus, destacando seus dons, habilidades e seus encantos. Aliás, seu poder de atração não vai faltar nos assuntos do coração. Mas, é em casa que o alerta entra em modo turbo, indicando mais tato e tolerância.

COR: MARROM

PALPITE: 26, 24, 08

Pessoas que se dizem amigas podem agir pelas costas e criar uma rede de fofoquinha envolvendo seu nome. Os assuntos de trabalho também vão exigir mais atenção e talvez seja preciso se empenhar dobrado. No amor, o clima é de altos e baixo no entendimento e compreensão.

COR: CINZA

PALPITE: 26, 42, 33

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta sexta-feira (21) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

No trabalho, o período será ideal para apostar em novos projetos e ousar mais em suas iniciativas. Só não pode relaxar no controle financeiro porque o cenário não anda favorável e há risco de cilada ou preju. Na paixão, o dia até começa maravilindo, mas perrengues podem rolar mais tarde.

COR: AZUL-ROYAL

PALPITE: 43, 34, 61

Sextou com promessas generosas para os seus interesses materiais e profissionais, peixinha! Você pode receber excelentes notícias sobre dinheiro, pois as vibes estão excelentes para aumentar seus ganhos.A paixão também deve enfrentar desafios e rivais podem invadir sua área. Confie mais em seu taco.

COR: AMARELO-OURO

PALPITE: 19, 30, 28