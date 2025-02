Em obras, Avenida Lauro Gomes terá sentido único em São Bernardo

A partir do próximo sábado (22), às 8h, a Avenida Lauro Gomes, em São Bernardo, passará a ter sentido único Centro até Bairro, no trecho compreendido entre a Avenida Aldino Pinotti e a Estrada das Lágrimas. Alteração no trânsito acompanha o avanço das obras do BRT-ABC, projeto que, segundo a Prefeitura, vai oferecer um transporte público mais rápido, moderno e sustentável para a população.

Para minimizar os impactos no tráfego, foram disponibilizadas rotas alternativas para quem segue no sentido Centro, incluindo a Rodovia Anchieta, a Avenida Senador Vergueiro e a Avenida Caminho do Mar. Equipes especializadas estarão no local para orientar os motoristas e garantir a fluidez do trânsito durante o período de adaptação.

A Prefeitura afirmou que conta com a colaboração de todos os condutores para assegurar uma cidade mais conectada, eficiente e segura para todos. O BRT atenderá as cidades de São Bernardo, Santo André e São Caetano, além de Diadema e Mauá (via corredor ABD) e vai dispor de três opções de linha: Paradora, Semiexpressa (oito estações) e Expressa, com parada apenas nos terminais São Bernardo, Tamanduateí e Sacomã e tempo de viagem de 40 minutos.

GARANTIA

O governador em exercício, Felicio Ramuth (PSD), garantiu em janeiro, durante vistoria às obras da primeira fase do BRT-ABC já concluídas, que o sistema entrará em funcionamento em janeiro de 2026. Segundo o pessedista, ao longo deste ano serão realizados testes no modal. A visita, que começou no ponto de parada em frente ao Shopping Metrópole, em São Bernardo, contou com a presença dos prefeitos do Grande ABC.

A obra sofreu diversos atrasos e a data de entrega foi prorrogada quatro vezes. Segundo Ramuth, o principal motivo do atraso foram questionamentos feitos na Justiça pelo partido Solidariedade, que entrou com ADIN (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra os decretos que homologaram o contrato da Next Mobilidade (antiga Metra) com o Estado.

