Prefeitos passam ‘aperto’ em ônibus do BRT-ABC

Os prefeitos do Grande ABC trocaram os carros oficiais a que estão acostumados no dia a dia por uma volta, ontem, em um ônibus que circulará no sistema BRT-ABC, que será entregue em janeiro de 2026, fruto de parceria da Next Mobilidade com o governo do Estado. Os chefes de Executivo da região tiveram a companhia do governador em exercício, Felicio Ramuth (PSD), que esteve em São Bernardo para vistoriar as obras do modal que já estão concluídas. Os veículos diferem daqueles que nos acostumamos a ver em linhas convencionais e são equipados com ar-condicionado – funcionando – e wi-fi. Entretanto, os prefeitos não escaparam do ‘aperto’ característico das viagens no transporte coletivo. Na hora das fotos dentro do ônibus novo, os prefeitos tiveram de dividir espaço com repórteres e fotógrafos que registraram o passeio. Não era exatamente uma viagem em horário de pico, mas o veículo articulado, de repente, ficou pequeno para tantos usuários.

Bastidores

Presente

A ministra da Saúde, Nísia Trindade (foto), fez questão de participar da posse de Jean Gorinchteyn como secretário de Saúde de São Bernardo, na última terça-feira, mesmo sem estar presente. Em vídeo, a ministra destacou o carinho que tem por São Bernardo e se colocou à disposição do prefeito Marcelo Lima (Podemos) para que a Saúde da cidade seja referência para todo o País. “Quero manifestar minha alegria em saber que um grande defensor da ciência, do SUS (Sistema Único de Saúde), cuidará da área em São Bernardo. Tenho certeza de que juntos, com firmeza e diálogo, faremos grandes avanços em prol da população. Contem comigo para o que precisar. São Bernardo é um município pelo qual tenho apreço especial”, disse.

Meio ambiente

A Secretaria de Meio Ambiente de Rio Grande da Serra realizou ontem a primeira reunião estratégica para contemplar o programa estrutural lançado pelo prefeito Akira Auriani (PSB) para os primeiros 100 dias de governo, o Recomeça Rio Grande. Durante o encontro foram apresentadas demandas de curto, médio e longo prazos, sistematizando as ações que visam dar nova estrutura à agenda ambiental do município. No planejamento, temas como emergências climáticas, gestão de resíduos, coleta seletiva, educação ambiental, fiscalização e bem-estar animal foram os pontos fortes.

Fã da Fernanda

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), comentou a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro. A brasileira conquistou prêmio na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, com Ainda Estou Aqui. “É um artista nosso que está sendo reconhecido. Merecido. Ainda não assisti ao filme. Sou daqueles que maratona as indicações. É um reconhecimento para ela, que é uma grande atriz, e para o País. Sou fã dela desde Os Normais (exibido de 2001 a 2003 na TV Globo). Por aí se vê como acompanho a carreira dela”, disse o prefeito, durante o podcast Política em Cena, do Diário.

‘Imparável’

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), costuma dizer que é “imparável” na maioria dos discursos que faz. Ontem, o podemista usou as redes sociais para mostrar que realmente não para. “Pessoal, muito trabalho por aqui. Hoje (ontem) recebemos o governador em exercício do Estado de São Paulo e visitamos o BRT-ABC. (Depois) Fomos para Diadema olhar o (Centro de Reabilitação) Lucy Montoro. Enfim, muita discussão e muita coisa boa vindo para o Grande ABC e para São Bernardo. Nos acompanhe que eu vou continuar o trabalho por aqui”, disse o podemista.