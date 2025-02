Programa Cidade Linda de Viver inicia ampliação no Rudge Ramos

O tradicional bairro do Rudge Ramos foi escolhido para dar início à expansão do Programa Cidade Linda de Viver. A iniciativa, implantada pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos), busca intensificar o trabalho de zeladoria no município, promovendo melhorias em diversas áreas.

Ao longo de 45 dias, o Rudge Ramos contará com uma série de melhorias, incluindo capina, poda de árvores, tapa-buraco, limpeza de bocas de lobo e manutenção de áreas verdes. Também haverá intervenções na iluminação pública, com apoio de concessionárias como Sabesp e Enel.





Além das melhorias estruturais, o bairro receberá serviços municipais como atendimento móvel da Central de Trabalho e Renda (CTR) para intermediação de empregos e o Programa Tudo em Dia, que facilita a renegociação de débitos fiscais com o município.





Na área da segurança, estão previstas a expansão do patrulhamento na região Rudge/Vivaldi e a realização de rondas programadas nos principais pontos de ocorrências, além de estacionamentos estratégicos em áreas de grande circulação, como Largo São João Batista e Praça Bruxelas.

A ampliação do programa torna sua atuação intersecretarial, envolvendo 10 secretarias municipais. As intervenções abrangem desde a varrição e pintura de guias até a readequação da sinalização viária, manutenção de pontos de ônibus, iluminação pública e segurança urbana. “Nossa cidade foi dividida em 19 macrorregiões que receberão essa ampliação. Queremos uma cidade bem organizada, sinalizada e estruturada, aproximando a população dos serviços municipais”, destacou o prefeito Marcelo Lima.





O Programa Cidade Linda de Viver será levado a outros bairros nas próximas etapas, reforçando o compromisso da Prefeitura com a qualidade de vida da população.