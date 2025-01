Reposicionamento de São Bernardo

Uma medida emblemática. Em ação célere, São Bernardo obteve autorização legislativa, apoio dos demais prefeitos da região e está a um passo de regressar formalmente ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em demonstração clara do reposicionamento da cidade nos âmbitos regional, estadual e nacional. Reconectamos o plano de protagonismo, liderança e visão de regionalidade do município.

A iniciativa é uma das primeiras medidas da gestão, cumprindo compromisso que assumimos com a população, assim como fizemos no caso da abertura das portas do Hospital de Urgência.

A política é instrumento de transformação e sempre pautei minha vida pública pelo diálogo, tendo como foco as pessoas, e não seria diferente agora na condição de prefeito de uma das maiores cidades do Estado de São Paulo e, consequentemente, do Brasil. São Bernardo está acima de divergências políticas ou pessoais. Temos que pensar no melhor para o cidadão, na ponta, aquele que depende dos serviços públicos.

Essa decisão da Câmara, por unanimidade, diga-se, nos permite a reinserção do município à entidade, já com aval dos prefeitos, possibilitando abrir novamente debate de grandes projetos que devem ser articulados em conjunto na região, dentro da perspectiva de que as cidades, em diversos casos, podem construir soluções para interesses coletivos, como o de combate a enchentes, destinação de resíduos sólidos, saneamento e transporte coletivo, em prol da sociedade, do bem comum.

É um passo significativo. São Bernardo ganhará – e muito – em contrapartidas de programas e projetos integrados. Ratifico o preceito de que quanto melhor estiver Diadema, melhor para São Bernardo; quanto melhor ficar Santo André, melhor para São Bernardo, quanto melhor ficar Ribeirão Pires, Mauá, São Caetano e Rio Grande da Serra, melhor para a nossa cidade. Todas têm que estar conectadas. Nossa atuação será por uma região melhor, mais desenvolvida.

Conseguimos a aprovação do projeto em tempo recorde, dois dias após a posse oficial como prefeito, trabalhando também com diálogo, sem atropelos, até porque esse compromisso foi avalizado nas urnas pela população de São Bernardo. Agradecer, inclusive, à Câmara pelo entendimento da urgência deste momento simbólico.

Posso garantir que iremos manter, durante toda a gestão, essa prática de união, não vai ficar apenas no discurso. Essa será a tônica do governo, voltado a todos, sem distinção, uma população total de mais de 810 mil moradores, do Centro ao Grande Alvarenga, da Vila São Pedro ao Batistini. Desta forma, faremos aquilo o que nos propomos: tornar São Bernardo mais acolhedora, feliz e olhando para frente! Sou filho desta cidade. São Bernardo é e sempre será prioridade.

Marcelo Lima (Podemos) é prefeito de São Bernardo