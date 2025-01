Revitalização muda visual do Paço Municipal de São Bernardo

O Paço Municipal de São Bernardo começou a ser revitalizado na última segunda-feira (13) e, com ações avançadas em todo o entorno, já apresenta uma mudança significativa no visual. De acordo com a Prefeitura, o espaço passa por intervenções que vão desde a sinalização viária de solo a novo paisagismo, com poda de árvores, limpeza dos canteiros, pintura da pista de corrida e caminhada, além de reforço na iluminação pública.



O Paço, situado na região central (Praça Samuel Sabatini, 50), é considerado um dos principais símbolos de representação da cidade e cartão postal do município, além de ser de fácil acesso para a população.



“Estamos deixando toda a Esplanada mais iluminada, em parceria com a Secretaria Obras e Planejamento Estratégico, garantindo mais segurança para quem frequenta o local, além de deixar o Paço ainda mais bonito”, pontuou o secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo, Fernando Longo.



A Prefeitura vem buscando, desde o início de janeiro, tornar a Esplanada do Paço ainda mais um ponto de encontro para moradores de São Bernardo e também das cidades vizinhas. O Programa Viva o Paço é um dos esforços para reforçar a vocação do local para a prática esportiva e cultural.



Aos sábados e domingos, o local tem garantido à população mais um amplo espaço de lazer com infraestrutura diferenciada para toda família.



Nesta semana, a administração municipal anunciou que uma roda gigante de 22 metros de altura será a atração principal do Viva o Paço já neste próximo domingo (19) – a atração ficará no local por 50 dias. A ação, coordenada pela Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo, está sendo feita em parceria com a iniciativa privada.



A roda gigante tem 16 cabines, com quatro lugares cada, sendo que uma é adaptada para PCDs (Pessoas com Deficiência). Os ingressos serão vendidos no local, ao preço de R$ 40 (inteira), com meia entrada para moradores de São Bernardo, idosos, professores e estudantes.



Para PCDs, a entrada tem o valor de R$ 10. Aos domingos e feriados, a atração funcionará das 13h às 22h; de segunda a quinta, das 17h às 23h; e às sextas e sábados, das 15h às 23h.



Outra novidade será a presença de triciclos para o passeio das famílias no local. O domingo na Esplanada do Paço também contará com apresentações de zumba e funcional, além de tendas da economia criativa, do caminhão do Giro e do Programa Espalhando a Leitura.



“Será uma grande festa. Um momento em que os moradores de São Bernardo e também turistas vão poder ter acesso a atividades esportivas e culturais, com diversos serviços, que vão contemplar desde crianças e adolescentes até pais, mães e responsáveis”, disse o secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Fran Silva.



CIDADE LINDA DE VIVER



A atual gestão lançou, também no começo de janeiro, o Programa Cidade Linda de Viver, simbolizando a união entre urbanismo, meio ambiente e qualidade de vida, bem como promover o embelezamento da cidade. A ação consiste no plantio de flores em diversos pontos do município. Na Estrada dos Alvarengas, primeiro ponto contemplado, foram plantadas flores da espécie Impatiens em diversos locais.



O programa chegou nos últimos dias à Avenida Caminho do Mar, na região do Rudge Ramos. Por lá, as flores plantadas são da espécie SunPatiens, híbridas, mais resistentes às mudanças de temperatura.