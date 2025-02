Revisão do Plano de Manejo do Parque do Pedroso é tema de oficinas

O Parque Natural Municipal do Pedroso está no centro do debate ambiental em Santo André. Nesta sexta-feira e sábado (21 e 22 de fevereiro), a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, em parceria com o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), realiza oficinas participativas para revisar o Plano de Manejo da unidade de conservação.

A iniciativa convida moradores, técnicos municipais, acadêmicos e representantes da sociedade civil para discutir o futuro do parque, explorando formas sustentáveis de uso e preservação do espaço natural. O Plano de Manejo é um documento essencial para todas as Unidades de Conservação (UCs) do Brasil, estabelecendo diretrizes para a gestão ambiental e uso dos recursos naturais.

Durante as oficinas, serão debatidas questões fundamentais, como a atualização das normas de uso do parque, o manejo dos recursos naturais e a identificação de ameaças e oportunidades para sua conservação. Os encontros acontecem no auditório da Polícia Ambiental, dentro do parque (Estrada do Pedroso, altura do número 3.000 – Parque Miami), das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30.

O Parque do Pedroso é a maior Unidade de Conservação de Santo André, ocupando uma área de 8.150.725 m². Seu extenso maciço de Mata Atlântica funciona como um "pulmão verde" da cidade, protegendo a biodiversidade local e servindo de barreira natural entre a área urbana e a Represa Billings.

Os interessados em contribuir com o futuro do Pedroso podem confirmar presença pelo e-mail ventureli.m@dosselambiental.com.br.