De volta a Thiene... ...e a Vittorio Veneto. Dois presépios. São Caetano se irmanou. E tudo será apenas memória?

Vittorio Veneto preserva o Museo Della Battaglia, organizado por L. Marson e que se reporta à decisiva batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Vitória dos italianos sobre os austro-húngaros.

Fiel à cidade de São Caetano, Augusto Coelho guarda um mundo de imagens que produziu em suas viagens à Europa e à Itália, em particular. Fotografias em alta resolução das várias piazza percorridas.

A Piazza Artur Ferrarin, em Thiene, é especial. Nela, Augusto montou uma exposição sobre São Caetano, em 1996, sacramentando a irmandade entre as duas cidades. Com esmero, ele tem separado e identificado fotos de 30 anos atrás, na esperança de que o intercâmbio seja restabelecido.

Com a palavra, as nossas autoridades. Enquanto isso, gostosamente, está página “Memória” vai mostrando um pouco da obra fotográfica de Augusto Coelho.

O Museu da Batalha de Vittorio Veneto nasce em 1938, por iniciativa de Luigi Marson (1899-1952), doador de objetos e documentos que ele mesmo coletou. Marson participou como soldado da guerra de 14 a 18.

Esta página Memória mantém um livreto original de 1943 que focaliza a história do Museo Della Battaglia e suas instalações e acervo em Ceneda, localidade que faz parte do município de Vittorio Veneto.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Augusto Coelho (fotos e acervo)

ISTO É SÃO CAETANO. Na praça Artur Ferracin, em Thiene, a exposição que Augusto Coelho montou em 1996; não muito distante, a Piazza Giacomo Chilesotti; já no coração de Vittorio Veneto, a Piazza del Popolo

Memória trabalhista

“Pelos Fracos”

Com este título, o Estadão publicou, em primeira página – edição de 20 de fevereiro de 1905 – um artigo que demonstra, muito bem, o drama do operariado naquele início do século XX.

Seguem-se alguns tópicos, que bem demonstram os caminhos que tiveram que ser seguidos pelo trabalhador, ao longo das décadas, até a conquista de direitos na área de prevenção e defesa das vítimas dos acidentes do trabalho.

DECISÃO NOTÁVEL

Tem a maior importância, sob o ponto de vista dos direitos do proletariado, a sentença proferida pelo dr. José Maria Bourroul, juiz de direito da Capital, na causa que contra a companhia Light and Power moveu Vicente Espanhol.

O operário alegava ter ficado incapaz de exercer sua profissão de carpinteiro, em consequência de queimaduras produzidas pela explosão de uma lata de querosene, de que se utilizava quando em serviço daquela companhia.

A decisão tomada pelo juiz, favorável ao trabalhador, é notável.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 19 de fevereiro de 1995 – Edição 8941

CARNAVAL 95 – Cerca de 1.500 foliões participaram dos dois gritos de Carnaval que agitaram Santo André na tarde de 18 de fevereiro (de 1995), uma semana antes da abertura dos festejos.

A Banda do Panelinha se apresentou pela oitava vez.

Frequentadores da sanduicheria Meio Natural e membros do Ocara Clube desfilaram na Vila Bastos.

ELA & ELE – Moda pregava cintura baixa para os homens. As calças estilo Saint-Tropez voltavam a ser usadas naquele verão pelas mulheres. E iriam se manter no inverno também em modelos masculinos.

Reportagem: Heloísa Noronha.

FUTEBOL – No Estádio Bruno Daniel, para um público de nove mil expectadores, o São Paulo venceu o Juventus por 1 a 0, gol do lateral André.

EM 20 DE FEVEREIRO DE...

1905 – O naturalista Hermann von Ihering visitava o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, discorrendo sobre as explorações científicas que fazia no interior de São Paulo.

Sua palestra foi, posteriormente, divulgada na íntegra, já que contou com os trabalhos de um taquigrafo.

Rio de Janeiro preparava o Carnaval 1905. Não havia escolas de samba. Havia os préstitos, entre os quais: Tenentes do Diabo, dos Fenianos, dos Democráticos, dos Paladinos e dos Pródigos e Destemidos.

1955 – Japoneses que viviam numa granja em Santo André foram ao Consulado do Japão, em São Paulo, para obter passagens de volta ao seu país.

Sem o conseguir, depredaram as dependências do consulado, à Praça Dom José Gaspar, 64.

A polícia foi chamada. Houve prisões dos homens e protesto das mulheres, que se concentraram na praça em frente à espera da soltura dos maridos, pais e irmãos.

Segundo o jornal “O Estado de S. Paulo”, os revoltosos queriam, além das passagens, armas e munições “para ajudar os comunistas na conquista da Ilha Formosa”.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Tocantins, hoje é o aniversário de Angico, Araguanã, Bom Jesus do Tocantins, Cariri do Tocantins, Carrasco Bonito, Centenário, Fortaleza do Tabocão, Mateiros, Maurilândia do Tocantins, Palmeirante, Riachinho, Rio da Conceição, São Miguel do Tocantins, São Salvador do Tocantins e Sucupira.

Na Bahia, Ibitiara e Lafaiete Coutinho.

Em Santa Catarina, Xaxim.

HOJE

Dia Mundial da Justiça Social

Santo Euquério ou Eleutério



Francês de Orléans. Monge. Durante 15 anos foi bispo em sua cidade natal. Exilado, morreu em 20 de fevereiro do ano 738.

Fonte: Livro: Cada dia tem seu santo - Autor: A. de França Andrade - Editora: Artpress.

