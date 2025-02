O peso galo de Ribeirão Pires O maratonista e fotógrafo. O industriário da Pirelli. O campeão que chegou a Munique

Na história do boxe brasileiro, a presença de Deusdete Alves Vasconcelos. Veio menino, com a família, para São Paulo, e começou a treinar aos 14 anos na Zona Leste, correndo pelas ruas de São Miguel Paulista. Preparando-se para os desafios.

Boxer. Peso Galo. E muitos títulos: tetra do torneio Campeão dos Campeões. E campeão: Paulista, Brasileiro, Sul-americano. Com naturalidade foi selecionado para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de 1972, em Munique. Perdeu para Kim Jong-ik, da Coreia do Norte, mas já tinha seu nome da galeria dos grandes do boxe brasileiro, tanto que representou o Brasil várias vezes mais, aqui e lá fora, em países da América do Sul e Europa.

Ingressou no profissionalismo. Disputou dez lutas. Uma única derrota. E tocou a vida na cidade que adotou pelo restante da vida, Ribeirão Pires.

O PIRELIANO

Só na Pirelli foram 22 anos de trabalho. “Foi o Servílio de Oliveira quem me arrumou serviço na Pirelli e eu pude treinar com o Antonio Carollo”, disse Deusdete em 2022 ao participar de uma mesa-redonda na Rádio Pérola da Serra, em Ribeirão Pires, emissora criada e comandada pelo seu colega de Pirelli, o esportista Ademar Bertoldo.

Do programa, apresentado por Alcilene Evangelista, Deusdete reuniu-se com vários outros ex-pugilistas: Servílio de Oliveira, Elias Gomes e Evaldo dos Santos. Estes lutadores viveram o auge do boxe no Clube Atlético Pirelli.

Aposentado dos rinques desde 1975, aos 28 anos, Deusdete não deixou de praticar esportes, participando de corridas de rua até recentemente – foram mais de 40 maratonas - ao mesmo tempo que mantinha o Bar e Mercearia Ponto do Atleta, em Ribeirão Pires.

Neste meio tempo, um hobbie que virou profissão: a fotografia. Foram pelo menos duas milhares, desde os tempos da Pirelli com continuidade pelas ruas de Ribeirão Pires.

ADEUS

Deusdete parte aos 78 anos. Era filho de Álvaro Correia Vasconcelos e Olívia Alves Vasconcelos. Casou-se em São Miguel Paulista, na Capital, com Maria Alves. Deixa a esposa, dois filhos, Marcelo e Vanessa, e dois netos, Pedro Henrique e Arthur. Residia no bairro Bertoldo, em Ribeirão Pires. Foi sepultado no Cemitério São José.

Crédito das fotos 1 e 2 – Álbum familiar

Crédito da foto 3 – Projeto Memória

LINHA DO TEMPO. Deusdete Vasconcelos na vila olímpica de Munique em 1972, na sua foto predileta e em abril de 1922 na Rádio Pérola da Serra: Servílio, Evaldo, Alcilene, Deusdete e Elias

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 17 de fevereiro de 1995 – Edição 8939

MANCHETE – Enchentes isolam o Grande ABC.

Temporal que atingiu a região no fim da noite de ontem (16-2-1995) destruiu barracos, arrastou carros e parou o trânsito nos acessos das cidades.

PONTO DE VISTA – Responsabilidade solidária.

O Consórcio e o Fórum da Cidadania são as bases de uma nova prática política na região.

Artigo de Eduardo Cerqueira Leite, que foi chefe do Escritório Regional do governo do Estado no Grande ABC.

LIDERANÇA – Wilson Ambrósio, presidente da Acisa, era eleito por unanimidade vice-presidente da Região Metropolitana da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).

EM 17 DE FEVEREIRO DE...

1905 – Crime a um quilômetro da Estação Rio Grande (da Serra): assassinado Antonio Joaquim Rabello Lobo pelos imigrantes italianos Donato Cento Ducate, carvoeiro; Giuseppe Laganá, sapateiro; e Nicola Lilo, sem profissão conhecida. Motivo do roubo: assaltar o comerciante.

A população se reuniu e conseguiu deter os três, enviados a São Paulo no trem da tarde. As diligências foram comandadas pelo subdelegado de Rio Grande, o capitão Manoel da Costa Marques.

1935 - O jornal "O São Bernardo", editado na região, anunciava o carnaval.

Momo está se aproximando, macacada! E com ele a hora de cair na farra, de queixo, e tratar de esquecer as tragédias desta vida. São apenas três dias dedicados à loucura máxima. É lícito, pois, que cada um ponha a vergonha de banda e trate de se divertir.

1955 – Entrava em operação a Refinaria de Cubatão, com a entrega às companhias distribuidoras da primeira partida de produtos refinados por aquela unidade da Petrobrás.

Era iniciado o bombeamento para os depósitos de Utinga, em Santo André, por meio da linha de oleoduto que vencia a Serra e que transportava 7.950.000 litros de gasolina, o equivalente a 50 mil tambores.

Crédito da foto 4 e 5 – Blog: Novo Milênio: Histórias e Lendas de Cubatão

INTERLIGAÇÃO. Implantação do sistema de oleoduto pela EFSJ: sistema vence a Serra do Mar e cruza áreas urbanas do Grande ABC

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 17 de fevereiro: no Rio Grande do Sul, Barra do Ribeiro e São Valentim; em Santa Catarina, Capinzal e Vidal Ramos; no Espírito Santo, Itaguaçu; e em Minas Gerais, São João da Mata.

Sete Santos Servitas

17 de fevereiro

Fundadores da Ordem dos Servidores de Nossa Senhora, entre os quais Santo Aleixo Falconieri, o último dos fundadores.

A Ordem foi fundada em Florença, Itália, em 1233.

Ilustração: Canção Nova