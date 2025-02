Grande ABC registra quase 6,5 mil moradores sem energia

A região do Grande ABC registrou quase 6,5 mil moradores sem energia na tarde desta terça-feira (18). A informação consta no "Mapa Falta de Luz" da Enel e destaca São Bernardo como a cidade mais afetada e tem o maior número de clientes "no escuro", com 2.660 pessoas.

LEIA TAMBÉM: ENEL investe mais de R$ 255 milhões no ABC em quatro anos

Veja a lista das cidades com a quantidade de clientes sem energia, além da porcentagem proporcional ao número de moradores:

- Santo André: 178 / 0,06%

- São Bernardo: 2.660 / 0,76%

- São Caetano: 874 / 1%

- Diadema: 434 / 0,25%

- Mauá: 1.904 / 1,17%

- Rio Grande da Serra: 343 / 2,29%

- Ribeirão Pires: 24 / 0,06%

A reportagem procurou a Enel e até o momento não obteve resposta. O espaço segue aberto e o texto será atualizado assim que a empresa se manifestar.

Investimentos

Em resposta à notificação do Procon-SP (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor), a Enel Distribuição São Paulo declarou que vai investir R$ 10,4 bi até 2027. "Para os próximos três anos, a companhia aumentará ainda mais os recursos destinados à sua área de concessão em São Paulo, que chegarão a R$ 10,4 bilhões até 2027", afirma a nota.

LEIA TAMBÉM: Em Santo André, Enel celebra Programa de Eficiência Energética

Empresa privada de origem italiana de distribuição e comercialização de energia elétrica que atende a Região Metropolitana do Estado, a Enel reforçou: "O plano de ação da companhia inclui o reforço das equipes em campo de acordo com a previsão meteorológica, a contratação de mais eletricistas próprios, o aumento da disponibilidade da frota de geradores, a ampliação da capacidade nos canais de atendimento, dentre outras medidas."