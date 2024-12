Em Santo André, Enel celebra Programa de Eficiência Energética

Junto a autoridades, a Enel Distribuição São Paulo celebrou nesta quarta-feira (4), no Salão Nobre Burle Marx de Santo André, a parceria da cidade com o Programa de Eficiência Energética. A iniciativa, que já substituiu mais de 3.000 lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED na iluminação pública municipal, representa um marco na busca por uma cidade sustentável.

Segundo a Enel, a economia gerada pela instalação das novas lâmpadas equivale ao consumo médio de 1.200 residências, além de contribuir para a redução de custos e a melhoria da segurança pública.

“A gente sabe a importância da tecnologia hoje na melhora da vida das pessoas. Nossa iluminação pública tem desenvolvido vários projetos que têm chamado atenção do Brasil inteiro e até de fora do País”, reforçou o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos da Prefeitura de Santo André, José Antônio Ferreira.

“A modernização da iluminação pública e a promoção do uso eficiente da energia elétrica é mais um exemplo de investimento em soluções inovadoras”, reiterou Ana Maranho dos Santos, coordenadora do Programa de Eficiência Energética da Enel.

META

Com a troca das lâmpadas, a cidade de Santo André estima economizar cerca de 2.519 MWh de energia por ano, o equivalente ao consumo de 1.200 residências. Além da economia prevista, a nova iluminação tem potencial para proporcionar mais segurança nas ruas, contribuindo para a redução da criminalidade e melhorando a qualidade de vida dos moradores.

RESULTADO

O projeto, viabilizado pelo Programa de Eficiência Energética, com um investimento total de mais de R$ 2.6 milhões, já beneficiou ruas e avenidas andreenses, como a rua Holanda, no Parque das Nações; rua Alemanha, no Jardim Santo Antônio; rua Vinhedo, na Vila Alto de Santo André; rua Campo Santo, no Parque Erasmo Assunção; rua Timor, no Parque Oratório; e avenida Sapopemba, no Jardim Utinga.

SUSTENTABILIDADE

De acordo com a Enel, além de Santo André, o programa existe desde 1999 e gerou um investimento de cerca de R$1 bilhão em 419 projetos.

"Este ano, do valor total disponível para o Estado, R$15 milhões serão destinados a iniciativas de iluminação pública; R$15 milhões vão para comércio, serviços e indústria; R$10 milhões para poder público e serviços públicos; e R$10 milhões para projetos das categorias residencial e rural", destacou em nota a companhia.