Grupo de corrida, Stab se reúne com Prefeitura de Santo André visando apoio

A Stab, equipe de corrida criada em Santo André que reúne semanalmente centenas de pessoas no Centro da cidade, irá se reunir com a Prefeitura do município para dialogar uma possível ajuda na organização. Nesta quinta-feira (20), haverá uma reunião com os organizadores e representantes da Secretaria de Esporte e Prática Esportiva e DET (Departamento de Engenharia de Tráfego), para alinhamentos relacionados ao apoio que será disponibilizado na coordenação dos eventos.

A primeira corrida promovida pela Stab foi em 26 de março de 2024 e teve presença de dez pessoas (contando com os quatro fundadores). Toda Social Run, como são chamados os encontros de cinco quilômetros de terça-feira, começa e termina no Carlos Gomes (Rua Senador Flaquer, número 110) e o trajeto varia em diversos pontos do Centro. O grupo também promove a Stab Expedition, que ocorre um domingo por mês e visa explorar outros locais da região.

O evento semanal é organizado pelo fotógrafo Felipe Bataline, o gerente de varejo Victor Rego, o designer Leandro Belini, e o engenheiro de produção Henrique Vecchi, e tem como lema “Se você não for, só você não vai”. A nomeação do grupo faz referência à música Stab, do Planet Hemp, e à palavra stability (estabilidade, em inglês).

O Diário acompanhou um dos encontros do grupo, que juntou cerca de 1.000 pessoas correndo na última semana. Em movimento coordenado, o grupo correu de forma coordenada, respeitando sinalizações e sinal dos faróis no caminho, além disso, a orientação dos organizadores era de que os participantes optassem por correr nas calçadas, e não nas ruas. Não havia apoio do DET andreense.

LEIA MAIS:

Grupo de Santo André atrai 420 pessoas para correr no Centro