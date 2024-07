Grupo de Santo André atrai 420 pessoas para correr no Centro

“Se você não for, só você não vai.” Essa frase está em praticamente todas as postagens das redes sociais da Stab – equipe de corrida criada em Santo André. Com apenas quatro meses, o projeto chama atenção pela quantidade de pessoas que tem atraído para correr por cinco quilômetros no Centro da cidade toda terça-feira, às 20h. A edição mais recente, que aconteceu dia 16, reuniu 420 pessoas saindo do Cine Theatro Carlos Gomes, ponto fixo de encontro.

O evento semanal é organizado pelo fotógrafo Felipe Bataline, 29 anos, o gerente de varejo Victor Rego, 29, o designer Leandro Belini, 33, e o engenheiro de produção Henrique Vecchi, 28. No Dia do Amigo, comemorado neste sábado (20 de julho), o quarteto andreense explica ao Diário como foi a criação desse projeto que, segundo eles, é a materialização dessa amizade mais próxima, mas que também serve como uma rede de sociabilização entre todos os corredores que participam.

“Pensar grande e pensar pequeno têm o mesmo esforço. Então, nosso maior propósito é ser o maior grupo de corrida do Brasil. Não somos os primeiros, mas queremos que as pessoas escolham correr com a Stab por se sentirem acolhidas e seguras”, almeja o fotógrafo Felipe Bataline.

A primeira corrida promovida pela Stab foi em 26 de março e teve dez pessoas (contando com os quatro fundadores). Ao todo, já foram 17 encontros às terças e dois aos domingos. Segundo Bataline, nenhum dos fundadores imaginava que o grupo iria atrair um grande público em tão pouco tempo. “Percebemos que, mesmo com chuva, a galera ia. Fazia frio, tinha gente. Batemos 170 pessoas. Depois, 300. Agora tem ficado difícil precisar o número de participantes. Nosso ‘Departamento de Contagem de Corpinhos’ já está quase pedindo demissão”, brinca.

Felipe Bataline e Victor Rego são amigos desde a época de escola. Anos depois, começaram a trabalhar juntos com Leandro Belini e, pouco tempo após, Henrique Vecchi também entrou para o grupo. “Sempre frequentamos o mesmo círculo social. No começo de 2024, um amigo nosso que fundou a Curv (grupo de corrida de Barcelona) veio para o Brasil e fez uma edição em São Paulo. Pensamos que poderíamos trazer isso para Santo André”, pontua Vecchi.

O nome do grupo faz referência à música Stab, do Planet Hemp, e à palavra stability (estabilidade, em inglês). “A escolha foi demorada. Queríamos algo autêntico. Minha esposa sugeriu a música e vimos que o termo em inglês tem tudo a ver com corrida”, explica Leandro Belini.

Toda Social Run, como são chamados os encontros de cinco quilômetros de terça-feira, começa e termina no Carlos Gomes (Rua Senador Flaquer, número 110) e o trajeto varia em diversos pontos do Centro. O grupo também promove a Stab Expedition, que ocorre um domingo por mês e visa explorar outros locais da região. A próxima edição será no domingo, às 7h30, no Paço de Santo André.

“A Social Run é a mais populosa. Fazemos o possível para que todo mundo saia e chegue junto. Não vamos tirar ninguém de casa para abandonar no Centro de Santo André à noite. Nós nos comprometemos com a segurança, paramos, esperamos reagrupar, vamos nos comunicando a corrida inteira”, comenta Felipe Bataline.

Além dos benefícios da prática de atividade física, o grupo deseja ajudar a promover novos laços de amizade. “É um dia para conhecer gente em um lugar diferente de um bar, por exemplo. É uma rede para criar networking, ter a possibilidade de conviver com alguém de uma bolha totalmente diferente”, considera Victor Rego.

Para eles, o distanciamento social é ainda maior em cidades metropolitanas como as do Grande ABC e a Capital e a corrida vem para contrariar essa lógica. “É comum ficar muito focado em seus objetivos, problemas e acabar se afastando dos amigos e família. Um dos propósitos da Stab é que possamos criar vínculos verdadeiros. Por isso, toda terça, às 20h, nos reunimos”, completa Felipe Bataline.