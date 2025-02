Parque Aquático do Universal Orlando Resort terá evento noturno exclusivo

Moradores do Grande ABC que estão planejando uma viagem a Orlando nos próximos meses, uma novidade pode tornar sua experiência ainda mais especial. Pela primeira vez, o Universal Volcano Bay, parque aquático temático do Universal Orlando Resort, abrirá as portas para um evento noturno exclusivo: o Universal Volcano Bay Nights.

A experiência acontece em noites selecionadas – 12 e 26 de abril e 3, 10 e 17 de maio. Além de curtir atrações icônicas como o Krakatau Aqua Coaster sob as estrelas e com filas reduzidas, quem estiver por lá poderá aproveitar música ao vivo na praia Waturi, gincanas ao pé do vulcão de 61 metros e encontros com personagens da DreamWorks, incluindo Shrek, Gato de Botas, Rei Julien e Trolls.

Outro atrativo são os aperitivos inclusos no ingresso, como Spicy Island Shrimp e Cheesy Cliffside Seashell Pasta, além de bebidas da Coca-Cola à vontade durante todo o evento. O ingresso sai por US$ 99 (R$ 562,32 na cotação atual do dólar) por pessoa, mais impostos, - com estacionamento incluso - e os visitantes podem acessar o parque a partir das 16h, antes do evento exclusivo, que começa às 19h.

Para quem quer uma experiência ainda mais VIP, o parque oferece cabanas privativas a partir de US$ 249,99 (R$ 1.419,94 na cotação atual do dólar).

Os portadores do Universal Orlando Pass receberão um desconto de 10% no preço do ingresso, basta ter um passe anual ou sazonal válido e um documento de identidade válido com foto.

Universal Orlando Resort

O Universal Orlando Resort é um complexo de parques temáticos localizado em Orlando, Flórida. O empreendimento conta com três parques: Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure e Universal Volcano Bay, além do Universal’s Epic Universe, previsto para inauguração nos próximos anos.

O resort também abriga o Universal CityWalk, uma área de entretenimento e gastronomia, e oferece hospedagem em onze hotéis, incluindo Loews Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel, Loews Royal Pacific Resort e Universal Cabana Bay Beach Resort. Novas acomodações estão em desenvolvimento, como o Universal Helios Grand Hotel (previsto para 2025) e o Universal Terra Luna Resort (com inauguração marcada para 25 de março de 2025).



O Universal Orlando Resort faz parte da Universal Destinations & Experiences, uma unidade da Comcast NBCUniversal.