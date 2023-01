Disney Orlando divulga detalhes sobre atração de “A Princesa e o Sapo”

Redação

Do Rota de Férias



12/01/2023 | 11:55



Em 2024, o Magic Kingdom, parque principal do complexo da Disney Orlando, nos Estados Unidos, irá inaugurar uma atração inspirada na animação “A Princesa e o Sapo”. Batizada de Tiana’s Bayou Adventure, a experiência será projetada com base na atual Splash Mountain e retratará a cultura típica de Nova Orleans, cenário do filme.

Como é a atração de “A Princesa e o Sapo”, na Disney Orlando

A Disney revelou uma cena inédita e alguns dos novos personagens da atração. No início da jornada, os visitantes se juntarão à princesa Tiana e ao jacaré fã de jazz Louis durante o Mardi Gras, enquanto se preparam para uma celebração com o povo de Nova Orleans.

Ao longo do caminho, os vagalumes iluminarão a noite e acenarão para que os visitantes continuem o trajeto. Além disso, o momento será acompanhado de uma música Zydeco – uma mistura de Rhythm and Blues típica de Louisiana.

De quebra, novos amigos de Tiana serão apresentados. O grupo incluirá animais como lontra, coelho, guaxinim, castor e tartaruga. Eles farão parte de uma banda e irão cantar e tocar instrumentos feitos de materiais naturais encontrados na região.

Para preparar a nova experiência e as muitas atualizações emocionantes que virão, a Splash Mountain, no Walt Disney World Resort, será fechada a partir de 23 de janeiro de 2023, iniciando assim a próxima fase de desenvolvimento da nova atração. Mais informações serão divulgadas até a inauguração.

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para curtir a Disney Orlando, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis.