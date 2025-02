Acidente interdita cruzamento das avenidas Senador Vergueiro e Kennedy

Dois veículos colidiram na tarde desta segunda-feira (17) próximo ao cruzamento das avenidas Senador Vergueiro e Kennedy. O trecho está interditado e a recomendação de desvio é pela Avenida Aldino Pinotti.

No acidente, um dos veículos perdeu o controle e bateu em um poste de energia, provocando sua queda e a necessidade de isolamento do trecho.

Os agentes de trânsito estão no local tomando as providências. Até o momento, não há informações sobre feridos ou previsão para a liberação da via.

INTERDIÇÕES

Na sexta-feira (14), a Avenida Wallace Simonsen, no bairro Nova Petrópolis, também ficou interditada devido a um acidente entre uma carreta e um caminhão de coleta de lixo.

No dia anterior, na quinta-feira (13), o trecho entre a Rua Nicolau Filizola e a Rua Jurubatuba teve interrupção temporária do funcionamento de alguns semáforos.