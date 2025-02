Com interdição da Avenida dos Estados, veja rota alternativa em Santo André

Conforme mostrou o Diário neste domingo, a Prefeitura de Santo André interditará um trecho da Avenida dos Estados, no sentido Capital, a partir desta segunda-feira (17) para a nova etapa de içamento de vigas do Complexo Santa Teresinha. O Paço já instalou faixas informativas no entorno da obra para orientar o trânsito na região, que terá uma rota alternativa.

As interrupções no tráfego ocorrerão entre os dias 17 e 20 de fevereiro, das 22h às 6h, estendendo-se até a madrugada do dia 21. Durante o período de interdição, os motoristas deverão utilizar a Rua Rio Grande do Norte como rota alternativa.

Avanço das obras do Complexo Santa Teresinha

O Complexo Santa Teresinha tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito na Avenida dos Estados, no Viaduto Presidente Castelo Branco e na travessia do Rio Tamanduateí, facilitando o acesso ao bairro Santa Teresinha.

A primeira etapa da obra foi concluída em dezembro, com a entrega do primeiro viaduto, beneficiando motoristas que trafegam no sentido Mauá. Com a nova fase, a mobilidade urbana na região continuará sendo aprimorada.

