Santo André avança com parque no Complexo Santa Teresinha

A Prefeitura de Santo André afirma que está avançando com as obras do Complexo Santa Teresinha, que, além de remodelações viárias e a construção de pontes e viadutos, contará com um grande parque urbano na Praça Samuel de Castro Neves. O projeto, segundo o Paço, visa não apenas facilitar a mobilidade urbana, mas também oferecer uma significativa expansão das áreas verdes da cidade, com o plantio de dezenas de novas espécies arbóreas nativas, além de cerca de 20 mil m² de vegetação rasteira, que, de forma direta, permitirão um acréscimo de áreas permeáveis na região.

O novo Parque Urbano Santa Teresinha deverá oferecer uma infraestrutura com 500 metros lineares de pista de caminhada e 710 metros de ciclovia, conectando o parque a diversos modos de transporte, como a estação de trem Prefeito Saladino, da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). As áreas de convivência serão distribuídas ao longo do percurso, com mesas, cadeiras e pergolados integrados à vegetação.

“A criação do Parque Urbano Santa Teresinha reflete um dos pilares da nossa gestão, que é alinhar desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Além de um importante complexo viário, a cidade vai ganhar uma nova área verde, com dezenas de espécies e espaço para lazer”, afirma o prefeito Paulo Serra (PSDB).

As novas instalações incluirão duas quadras poliesportivas, sendo uma de grama sintética, além de uma academia ao ar livre equipada com 14 aparelhos de exercício físico. Para as crianças, haverá um parquinho de 450 m², equipado com 14 brinquedos, incluindo opções adaptadas para pessoas com deficiência física, assegurando inclusão e acessibilidade para todas e todos. O parque também contará com um espaço pet de 560 m², cercado e projetado com equipamentos para treinos e lazer de animais.

Durante a execução do Complexo Santa Teresinha, algumas espécies arbóreas foram suprimidas e transplantadas para outras áreas do município, sempre com o acompanhamento técnicos agrônomos do DPAV (Departamento de Parques e Áreas Verdes) da Prefeitura.

O acabamento do parque será feito na etapa final das obras viárias, garantindo que a nova geometria e os equipamentos de lazer sejam adequadamente instalados, assim como as áreas verdes.

“Estamos empenhados em garantir que quaisquer intervenções ambientais sejam precedidas e acompanhadas por autorizações e compensações ambientais. Nosso objetivo é revitalizar a área com o plantio de espécies nativas dentro do próprio espaço do parque e garantir a conservação e ampliação das áreas verdes na cidade”, afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Donizeti Pereira.

A construção dos novos viadutos no Complexo Santa Teresinha também trará outros benefícios ambientais, segundo o Paço, uma vez que contribuirá para a melhoria do fluxo de trânsito. Com a redução dos congestionamentos e um tráfego mais eficiente, projeta-se uma diminuição significativa nas emissões locais de CO2 (dióxido de carbono) e outros gases de efeito estufa, substâncias essas que contribuem para os problemas de aquecimento global.

COMPLEXO VIÁRIO

As obras do Complexo Santa Teresinha são divididas em fases e têm o objetivo de dar maior fluidez ao tráfego na Avenida dos Estados com a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí com acesso ao bairro Santa Teresinha. Com a construção de dois novos viadutos, paralelos e em ambos os sentidos na Avenida dos Estados, o fluxo de passagem será elevado e as transposições entre o primeiro e segundo subdistrito garantidas através dos cruzamentos em nível, melhorando a fluidez dos motoristas que atravessam a Avenida dos Estados, e trafegam nos dois sentidos do Viaduto Castelo Branco.