Cachorro amarrado de córrego é resgatado por bombeiros em Santo André

O Corpo de Bombeiros de São Paulo resgatou um cachorro de pequeno porte em Santo André no fim da noite da sexta-feira (14). O resgate foi realizado na Rua Professora Maria Losangeles Navarro, região do Parque Marajoara.

As equipes foram acionadas por moradores que ouviram o animal latino. Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram o animal amarrado, às margens de um córrego. O cão foi resgatado por um dos agentes, que o carregou cuidadosamente, subindo um pequeno barranco até chegar à rua.

Moradores que estavam no local ficaram aliviados quando viram o animal são e salvam nos braços do bombeiro. Ao ser colocado no chão, o cachorro ficou molhado e assustado.

Resgate de maritaca no Metrô

Também na sexta-feira, quatro agentes do Metrô fizeram o resgate de um filhote de maritaca que caiu nos trilhos da estação Santana, na Linha 1-Azul, pela manhã.

A operação, conduzida com cuidado e precisão, garantiu que ele fosse retirado em segurança e levado para a base operacional da estação, onde recebeu os primeiros cuidados e alimentação.

Em seguida, o animal foi encaminhado para reabilitação no Parque Ecológico do Tietê, da Coordenadoria de Fauna Silvestre, para então ser devolvido ao seu habitat natural.

LEIA MAIS: