Vídeo: bombeiros resgatam cobra em carro de aplicativo em São Bernardo

Um vídeo que mostra a atuação do Corpo de Bombeiros no resgate de uma cobra em um carro de aplicativo tem chamado atenção nas redes sociais (assista aqui). A ocorrência aconteceu na manhã desta quarta-feira (8), no Jardim Orquídeas, em São Bernardo do Campo.

Segundo moradores, o réptil estava escondido na porta do veículo e foi descoberto por uma passageira que havia solicitado a corrida.

Nas imagens, é possível observar os bombeiros utilizando equipamentos para capturar a cobra e colocá-la em uma caixa apropriada, garantindo a segurança de todos. Apesar do susto, o animal não era venenoso e ninguém ficou ferido.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o chamado foi registrado por volta das 10h45. Quando os bombeiros chegaram à Estrada do Poney Club, identificaram que a cobra era inofensiva. Após a captura, o animal foi devolvido à natureza em um local seguro.