Policiais disfarçados de foliões prendem quadrilha de roubo de celular em bloco pré-carnaval

Policiais se disfarçaram de foliões para prender uma quadrilha de estelionatários que roubava celulares e cartões em blocos pré-carnaval, neste sábado, 15, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O grupo extraía os dados bancários da vítima para retirar dinheiro das contas. Quatro pessoas foram detidas com 195 cartões bancários, oito celulares e seis maquininhas de cartão.

A ação, como parte da operação Carnaval Seguro 2025, foi realizada por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) do Departamento de Operações Especiais (Dope) da Polícia Civil. A Barra Funda está no roteiro dos desfiles de blocos do carnaval paulistano.

Chamou a atenção dos policiais infiltrados nos blocos que os suspeitos, com idades entre 20 e 31 anos, também se portavam como foliões, mas agiam de maneira atípica, indo com frequência a um carro para deixar alguma coisa. Eles - três homens e uma mulher - tentaram fugir da abordagem, mas foram contidos pelos policiais. A mulher era procurada pela Justiça.

Em um dos celulares apreendido foi encontrado um aplicativo que puxava os dados do cartão bancário das vítimas por meio do Bluetooth. O caso foi registrado como receptação, corrupção ativa, resistência e captura de procurado no 91.º Distrito Policial.