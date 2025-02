Quadrilha puxa dados bancários por Bluetooth em bloco pré-Carnaval

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disfarçados de foliões, investiram contra uma quadrilha de estelionatários, na tarde deste sábado (15), na Barra Funda, zona oeste da Capital. Na operação, foram apreendidos 195 cartões bancários, oito celulares e seis maquininhas de cartão. Além disso, as equipes encontraram no celular de um dos presos um aplicativo que puxava os dados do cartão bancário das vítimas por meio do Bluetooth.

Com o apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) do Departamento de Operações Especiais (Dope), os policiais conseguiram prender três homens e uma mulher, sendo esta procurada pela Justiça. Os suspeitos, entre 20 e 31 anos, foram flagrados agindo de maneira atípica, sempre retornando ao carro para deixar algo. Eles tentaram fugir da abordagem, mas foram rapidamente contidos pelos policiais.

O caso foi registrado como receptação, corrupção ativa, resistência e captura de procurado no 91° Distrito Policial, no Ceasa.