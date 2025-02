Giulia Be marca casamento no Brasil e convida Trump e Musk para festa

A cantora brasileira Giulia Be e o ativista norte-americano Conor Kennedy oficializaram os preparativos para o casamento, que está marcado para o dia 29 de novembro no Brasil. A cerimônia promete ser um dos eventos mais notáveis do ano, reunindo personalidades influentes do Brasil e dos Estados Unidos.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, do jornal O Globo, a cerimônia religiosa ocorrerá na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo. A recepção será realizada no luxuoso hotel Rosewood, na região da Avenida Paulista, com a presença de mais de 600 convidados.





Dentre os nomes esperados para a celebração, estão figuras políticas e empresariais de peso, como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o atual vice-presidente J.D. Vance e o bilionário Elon Musk.





Conor Kennedy é filho do advogado Robert Kennedy Jr., atual Secretário de Saúde dos EUA e indicado por Trump para o cargo. Ele também é sobrinho-neto do ex-presidente americano John F. Kennedy, um dos nomes mais icônicos da história política do país.