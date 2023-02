Giulia Be comemora aniversário de namoro e se declara: Primeiro ano do para sempre

01/02/2023 | 13:10



Na última terça-feira, dia 31, Giulia Be compartilhou um vídeo comemorando o primeiro ano de namoro com Conor Kennedy. A cantora foi curta na legenda:

Primeiro ano do para sempre.

Mas no vídeo a dona do hit Menina Solta abriu o coração e contou momentos do relacionamento, alguns até difíceis, como quando o norte-americano foi para a Guerra da Ucrânia:

Oi, meu amor. O dia em que você partiu para a Ucrânia foi o pior da minha vida. Eu sabia que você tinha que ir, mas ainda chorava na porta do aeroporto, em todo caminho para casa. Nós não não podíamos nos falar sempre, mas quando nós fazíamos, você me transformava na garota mais feliz da Terra. Exceto quando você tinha que me deixar para ir à batalha. Mas mantive a fé em Deus e na gente. No meu aniversário, eu rezei por um sinal de que você estivesse bem. No dia seguinte, eu acordei com rosas e uma carta que você deixou para mim. Eu não tinha ouvido falar de você há algum tempo e estava animada para abrir (a carta). Mas aí você voltou! Meu milagre de aniversário. E percebemos que nós íamos nos encontrar em Paris. Quando cheguei fiz uma pequena parada para trabalhar e depois fui direto para o aeroporto. Cheguei exatamente às 3h33. Não acreditava que você fosse real. Ainda não acredito. Feliz aniversário, baby. Conseguimos!

Vale lembrar que Conor também é conhecido por ser sobrinho neto do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Além de ter surgido nos tabloides ao namorar com Taylor Swift.