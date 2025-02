Sarah Paulson, atriz de American Horror Story, tieta Fernanda Torres

Fernanda Torres segue colecionando elogios de artistas internacionais. Dessa vez, a brasileira recebeu o carinho de ninguém mais ninguém menos do que Sarah Paulson. A norte-americana, conhecida por seu trabalho em American Horror Story, está seguindo o perfil de Instagram da brasileira e fez questão de deixar um comentário em uma das publicações mais recentes.

A protagonista de Ainda Estou Aqui havia compartilhado uma selfie mostrando que estava nos estúdios da emissora ABC em Nova York, nos Estados Unidos, para a sua participação no programa Good Morning America. Na legenda, escreveu:

ABC STUDIO, for Good Morning America. No coração do Times Square, em NY.

Ao ver o clique, Sarah foi à sessão de comentários expressar sua admiração por Fernanda, dizendo: "Eu te venero."