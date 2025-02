Mãe de Lexa anuncia saída da Inocentes de Belford Roxo após morte da neta

Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, anunciou nesta terça-feira (11) que não será mais Rainha de Bateria da escola de samba Inocentes de Belford Roxo. A decisão foi tomada poucos dias após a morte de sua neta, Sofia, filha de Lexa, que faleceu no dia 5 de fevereiro.

Em suas redes sociais, Darlin explicou que não se sente em condições emocionais para ocupar o posto no desfile da escola carioca. "Não me sinto feliz e nem à altura para nesse momento ocupar o posto de Rainha de Bateria onde o meu coração é só dor, e carnaval é alegria", declarou.

Ela aproveitou para agradecer aos presidentes Reginaldo Gomes e Rodrigo Gomes, além de toda a direção e comunidade da Inocentes de Belford Roxo, pelo carinho e acolhimento durante seu tempo na agremiação.

A empresária também destacou que, neste momento, sua prioridade é dar suporte à filha Lexa, que enfrenta o luto após a perda da bebê. "Eu preciso cuidar da minha filha Lexa nesse momento que requer minha atenção e todo amor. Peço compreensão", escreveu.

Sofia nasceu prematuramente no dia 2 de fevereiro e faleceu três dias depois. Lexa compartilhou um desabafo emocionado em suas redes sociais sobre a dor da perda e o período difícil que enfrentou na gestação. A cantora revelou ter sido diagnosticada com pré-eclâmpsia precoce com Síndrome de HELLP, uma complicação rara e grave na gravidez, que a levou a uma internação prolongada antes do parto.

O anúncio da saída de Darlin da Inocentes de Belford Roxo gerou uma onda de apoio nas redes sociais, com fãs e amigos enviando mensagens de solidariedade à família neste momento difícil.